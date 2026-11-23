

JawaPos.com - Wakil Ketua Asosiasi Wisata Medis Indonesia (AWMI) sekaligus Ketua Steering Committee International Medical and Wellness Tourism Expo (IMWTE) 2026, Ardantya Syahreza menginginkan rumah sakit Indonesia menjadi pilihan utama pasien. Oleh karena itu, kepercayaan pasien perlu dibangun.

Ardantya mengatakan, menciptakan pengalaman pasien dalam layanan rumah sakit dalam negeri menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata medis bagi pasien domestik maupun internasional.

Keputusan berobat ke luar negeri harus dipahami dari kacamata pasien dan keluarga. Mereka ingin tahu siapa dokter yang akan menangani, secepat apa layanan bisa diakses, berapa perkiraan biayanya, dan bagaimana perawatan dilanjutkan setelah pulang.

“Kepercayaan pasien dibangun sejak pertama kali mereka menghubungi rumah sakit. Pasien dan keluarganya perlu mendapat jawaban yang jelas tentang pilihan layanan, jadwal, dan perkiraan biaya. Ketika layanan klinis yang kuat ditopang oleh akses yang mudah dan tindak lanjut yang terkoordinasi, masyarakat punya lebih banyak alasan untuk memilih berobat di Indonesia,” ujar Ardantya, Senin (23/11).

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Kemenkes RI pernah mengungkap bahwa sekitar 2 juta warga Indonesia berobat ke luar negeri. Pembiayaan yang dihabiskan mencapai USD 1,5 miliar.

Situasi ini perlu menjadi atensi rumah sakit dalam negeri. Perlu ada langkah untuk menjawab kebutuhan pasien agar uang pengobatan tidak lari ke luar negeri.

“Saya ingin peserta (workshop) pulang dengan satu layanan yang siap mereka prioritaskan, satu alur pasien yang bisa segera diperbaiki, dan satu tim yang bertanggung jawab menjalankannya. Dengan begitu, direksi bisa menilai kemajuannya dari perubahan yang dirasakan pasien,” katanya.

Dalam rangkaian acara yang sama, AWMI memberikan penghargaan kepada satu tokoh nasional dan tiga pemimpin daerah atas kontribusi mereka dalam memperkuat ekosistem wisata medis dan wellness tourism di Indonesia. Penghargaan tingkat nasional, AWMI National Health Tourism Leadership Award 2026, diberikan kepada Sandiaga Salahuddin Uno atas kepemimpinan dan advokasinya dalam mendorong agenda wisata kesehatan nasional.

Dari daerah, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menerima AWMI Health Tourism Collaboration Leadership Award 2026 atas perannya mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan wisata kesehatan di Yogyakarta.