JawaPos.com - Sejumlah pemerintah daerah di Jepang mulai membuka jalur rekrutmen khusus bagi pasien penyakit langka. Kebijakan ini memberi kesempatan kerja bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki sertifikat disabilitas, meski kondisi kesehatannya memungkinkan untuk bekerja.

Dilansir dari Kyodo, Senin (23/11), lebih dari 1 juta orang di Jepang hidup dengan penyakit yang dikategorikan sulit disembuhkan atau intractable diseases. Namun, banyak di antara mereka tidak memiliki sertifikat disabilitas sehingga tidak tercakup dalam sistem yang dirancang untuk mendorong penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Inisiatif pemerintah daerah tersebut memunculkan harapan agar peluang serupa juga dibuka oleh perusahaan swasta. Para pendukung kebijakan menilai banyak pasien penyakit langka sebenarnya memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja.

Salah satu penerima manfaatnya adalah seorang pria berusia 40-an tahun yang mulai bekerja di Pemerintah Prefektur Chiba pada April lalu. Dia diterima setelah lolos seleksi dalam skema rekrutmen khusus bagi pasien penyakit langka.

"Setiap hari terasa berbeda, dan saya sangat menikmati pekerjaan ini," katanya.

Sekitar tiga tahun sebelumnya, saat bekerja di bagian penjualan sebuah perusahaan manufaktur mesin, pria tersebut didiagnosis mengidap penyakit autoimun yang masuk kategori sulit disembuhkan.

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Penyakit itu membuatnya rentan mengalami reaksi alergi berat hingga terkadang kesulitan bernapas dan khawatir akan keselamatan jiwanya.

Dia sempat meminta dipindahkan ke posisi pekerjaan kantor. Namun, permintaan tersebut ditolak. Khawatir kondisi kesehatannya menghambat pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan, dia akhirnya memilih mengundurkan diri.

Saat mencari pekerjaan baru, dia kesulitan menemukan lowongan yang secara khusus ditujukan bagi pasien penyakit langka. Hingga akhirnya, dia menemukan pengumuman rekrutmen di situs resmi Pemerintah Prefektur Chiba dan memutuskan mendaftar karena ingin mendapatkan pekerjaan yang memungkinkannya membantu orang lain.

Persaingan dalam seleksi tersebut cukup ketat. Sebanyak 135 pelamar memperebutkan hanya empat posisi yang tersedia.

Meski gejala penyakitnya kini lebih stabil, dia masih harus mengonsumsi 12 jenis obat setiap hari dan rutin menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

Dia umumnya bekerja penuh waktu selama lima hari dalam sepekan bersama rekan-rekannya. Kondisi kesehatannya mengharuskan dia mengenakan masker dan menghindari aktivitas fisik berat. Jika terjadi bencana, dia ditugaskan memberikan dukungan dan tidak dikirim langsung ke lokasi terdampak.

"Orang-orang memperhatikan kondisi saya, tetapi saya tetap bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti orang lain," ujarnya.

Dia mengaku bangga menjalani pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi dan tidak mentoleransi kesalahan. Dia berharap semakin banyak pemberi kerja yang mengikuti langkah Chiba.

"Saya akan sangat senang jika lebih banyak prefektur menawarkan kesempatan seperti ini dan perusahaan swasta melakukan hal yang sama," katanya.

Yamanashi menjadi prefektur pertama yang membentuk kategori rekrutmen khusus bagi pasien penyakit langka pada 2024. Chiba menyusul pada 2025. Sementara itu, Hokkaido, Yamagata, dan Tokyo turut menerapkan skema serupa pada 2026.

Data pemerintah Jepang menunjukkan sebanyak 1,17 juta orang memiliki sertifikat yang memberikan hak atas subsidi biaya pengobatan penyakit langka hingga akhir Maret 2026.

Sementara itu, perkiraan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang pada 2022 menunjukkan sekitar 40 persen orang yang didiagnosis mengidap penyakit langka tidak memiliki sertifikat disabilitas.

Berdasarkan undang-undang Jepang tentang promosi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, perusahaan dan organisasi lain diwajibkan memenuhi kuota penyerapan tenaga kerja. Namun, perhitungan kuota tersebut umumnya hanya mencakup orang yang memiliki sertifikat disabilitas.

Akibatnya, banyak pasien penyakit langka tidak tercakup dalam sistem tersebut. Mereka menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun sebenarnya mampu bekerja.

Kementerian Kesehatan Jepang kini membahas kemungkinan memasukkan pasien penyakit langka ke dalam sistem kuota wajib penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Takayuki Shigemitsu, pimpinan organisasi nirlaba Ryoiku World yang berbasis di Tokyo dan mendukung partisipasi sosial pasien penyakit langka, menyambut baik perluasan rekrutmen oleh pemerintah daerah dan perusahaan.

Menurut dia, inisiatif tersebut juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap orang-orang yang hidup dengan penyakit langka.

Namun, Shigemitsu memperkirakan jumlah penderita penyakit langka di Jepang mencapai sekitar 7 juta orang jika turut memasukkan kondisi yang tidak secara resmi ditetapkan pemerintah sebagai penyakit langka. Karena itu, kesempatan kerja yang tersedia dinilai masih jauh dari cukup.

Dia mengatakan banyak pasien sebenarnya dapat bekerja apabila perusahaan bersedia melakukan penyesuaian dan menyediakan akomodasi yang sesuai dengan gejala masing-masing.