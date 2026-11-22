JawaPos.com – Perusahaan teknologi medis PT Indomed Kahanasti Indonesia menerima AWMI Laser Proctology Technology Advancement Award 2026 dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia (AWMI).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam AWMI Business Forum, Awards & Mini Workshop di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (20/11), sebagai bagian dari IMWTE 2026.

Direktur Utama Indomed, Roselina, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk melanjutkan kontribusi dalam pengembangan teknologi medis. "Pemanfaatan teknologi perlu didukung kompetensi tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan," ujarnya.

Menurut Roselina, pihaknya telah mengembangkan dan mendukung pemanfaatan teknologi laser di Indonesia sejak 2012. "Selain bidang proktologi, teknologi yang diperkenalkan juga mencakup EVLA untuk penanganan varises, PLDD untuk kondisi tertentu pada tulang belakang, serta tindakan di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan (THT)," katanya.

Direktur Business Development & Operations Indomed Oman Abdurrahman mengatakan pihaknya juga mendukung implementasi teknologi melalui kerja sama dengan rumah sakit, pendampingan teknis dan operasional, serta pelatihan tenaga medis.

Dalam pengembangan teknologi laser proktologi, Indomed bekerja sama dengan Endoteq dari Jerman. Kolaborasi tersebut mencakup berbagi pengetahuan, dukungan teknis, dan transfer teknologi.

Principal Endoteq Christoph Naumann mengatakan kemitraan dengan pihak lokal diperlukan agar keahlian teknologi Eropa dapat mendukung layanan klinis dan perawatan pasien di Indonesia.

Teknologi laser menjadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam tindakan proktologi, yakni penanganan gangguan pada anus dan rektum. Pada indikasi tertentu, prosedur berbasis laser dapat menjadi pilihan minimal invasif. Penerapannya tetap bergantung pada kondisi pasien, pertimbangan klinis, serta kompetensi tenaga medis.