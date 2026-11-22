JawaPos.com – Pencegahan demam berdarah dengue (DBD) bisa dimulai dari lingkungan rumah. Laku itu coba dilakukan di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur.

Lewat kegiatan pengabdian masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) mengajak warga Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Bertempat di Balai Desa Sumbermulyo pada Kamis (19/11), FK Unair menggelar pelatihan pembuatan spray antinyamuk berbahan alami.

Dalam pelatihan tersebut, warga diajak memanfaatkan ekstrak lavender dan serai merah sebagai bahan pembuatan spray antinyamuk. Program ini menyasar ibu-ibu anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mereka tidak hanya mendapatkan penjelasan mengenai DBD, tetapi juga berkesempatan mempraktikkan langsung cara membuat produk pengusir nyamuk secara mandiri.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat FK Unair Dr. Sulistiawati menjelaskan DBD masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian di Banyuwangi. Risiko penularan perlu diwaspadai sepanjang tahun, terutama ketika terjadi perubahan cuaca menuju musim hujan.

Dalam sesi edukasi, Sulistiawati memaparkan beberapa hal. Mulai gejala DBD, pentingnya kewaspadaan dini, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan keluarga. Edukasi tersebut menjadi bekal bagi warga untuk mengenali potensi penularan dan menjaga lingkungan tempat tinggal.

Selain penyampaian materi, tim FK Unair juga memberikan pelatihan pembuatan spray antinyamuk. Dr. Nurmawati, dr., M.Kes., memandu peserta mengenal bahan, tahapan pengolahan, hingga cara membuat spray dari ekstrak lavender dan serai merah.

Pemanfaatan kedua tanaman tersebut sekaligus dikaitkan dengan potensi pertanian Banyuwangi. Lavender dan serai merah dapat dikembangkan sebagai tanaman obat keluarga (TOGA) di pekarangan rumah.

Jika dikelola dengan baik, tanaman itu juga berpotensi memberikan nilai tambah melalui pengolahan menjadi produk sederhana.

“Kasus DBD di Banyuwangi masih menjadi perhatian serius, khususnya saat peralihan musim. Melalui kolaborasi internasional bersama mahasiswa Erasmus MC dan pemberdayaan ibu-ibu PKK di Desa Sumbermulyo ini, kami ingin masyarakat tidak hanya paham cara mencegah DBD, tetapi juga mandiri melindungi keluarganya,” ujar Sulistiawati dikutip, Minggu (22/11/2026).

Dia berharap warga dapat memanfaatkan potensi tanaman lokal untuk mendukung upaya pencegahan penyakit. Namun, penggunaan spray antinyamuk tetap perlu disertai langkah utama pengendalian DBD, seperti pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kegiatan tersebut turut melibatkan dosen FK Unair Dr. Lilik Djuari, dr., M.Kes., mahasiswa FK Unair, serta mahasiswa pertukaran dari Erasmus University Medical Centre (Erasmus MC) Rotterdam, Belanda. Kehadiran mereka menjadi bagian dari kolaborasi pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan.

Perwakilan Puskesmas Pesanggaran, dr. Komang Heru Setiawan, mengapresiasi pelatihan yang diberikan kepada warga. Menurut dia, keterlibatan kader PKK dalam edukasi kesehatan dapat membantu memperluas upaya pencegahan DBD hingga tingkat keluarga.

“Edukasi pencegahan DBD yang dipadukan dengan praktik pembuatan spray antinyamuk alami ini sangat aplikatif bagi warga kami. Harapannya, ilmu yang diberikan hari ini dapat terus dipraktikkan dan ditularkan oleh ibu-ibu PKK ke masyarakat luas sehingga Desa Sumbermulyo benar-benar menjadi desa yang tangguh terhadap DBD,” kata Komang.