JawaPos.com – Penyakit jantung koroner masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius. Penanganan penyakit jantung dengan teknologi pun menjadi jawaban dengan tindakan minimal invasif.

Diungkapkan dr. Fani Suslina Hasibuan, Sp.JP(K), FIHA, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Intervensi Bethsaida Hospital Serang, keberhasilan penanganan penyakit jantung koroner sangat bergantung pada ketepatan evaluasi klinis, pemilihan metode intervensi, serta karakteristik penyumbatan pembuluh darah.

Sebab, setiap kasus penyakit jantung koroner memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda, sehingga penanganannya tidak dapat disamaratakan.

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Penggunaan teknologi pun bisa membantu mengevaluasi kondisi pembuluh darah yakni dengan menggunakan teknogi Intravascular Ultrasound (IVUS). Lalu, ada Fractional Flow Reserve (FFR) yang membantu menilai apakah penyempitan pembuluh darah mengganggu aliran darah ke otot jantung secara bermakna, sementara Rotablator memungkinkan penanganan lesi dengan pengapuran berat pada pasien yang memenuhi indikasi.

“Integrasi teknologi dan keahlian tim medis menjadi kunci dalam menentukan strategi intervensi yang presisi, aman, dan berorientasi pada hasil klinis jangka panjang,” jelas dr. Fani.

Kombinasi Teknologi dan Layanan Terintegrasi

Kombinasi teknologi tersebut membantu dokter mengevaluasi karakteristik dan tingkat keparahan penyumbatan, sekaligus merencanakan tindakan intervensi secara lebih presisi melalui pendekatan minimal invasif.

Semua ini terdapat dalam layanan Heart & Vascular Center Bethsaida Hospital Serang, yang menghadirkan layanan terintegrasi mulai dari pemeriksaan EKG, ekokardiografi, CT Scan jantung, hingga kateterisasi dan pemasangan ring jantung melalui fasilitas Catheterization Laboratory (Cath Lab).

Selain penanganan terencana, Bethsaida Hospital Serang juga menyediakan layanan kegawatdaruratan jantung 24 jam untuk mendukung penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan segera, termasuk pasien dengan dugaan serangan jantung.

Penguatan pusat layanan jantung dan pembuluh darah terintegrasi yang didukung teknologi intervensi minimal invasive pun diapresiasi lewat penghargaan “Pusat Layanan Jantung Terintegrasi dengan Teknologi Intervensi Minimal Invasif”.

Iwan A. Setiawan, Direktur Bethsaida Healthcare, menyampaikan bahwa pengembangan layanan jantung di Serang merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan medis berkualitas.