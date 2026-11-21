JawaPos.com - Manajemen PT Motasa Indonesia selaku produsen merica bubuk merek Ladaku akhirnya angkat bicara menanggapi kabar penahanan produknya oleh otoritas Taiwan yang disebut-sebut mengandung residu pestisida.

Direktur Utama PT Motasa Indonesia, Muhammad Taib Sangaji menegaskan, pengiriman produk yang ditahan di Taiwan tersebut bukanlah bagian dari aktivitas ekspor resmi perusahaan, melainkan dibawa oleh pihak pedagang bebas (trader) tanpa dilengkapi dokumen pendukung ekspor dari produsen.

"Kami sampaikan bahwa pengiriman ke Taiwan dalam kasus ini adalah bukan pengiriman ekspor resmi dari perusahaan kami, sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung ekspor yang biasanya kami rilis untuk setiap proses ekspor produk kami ke luar negeri," ujar Sangaji di surabaya, Sabtu (21/11).

Taib menjelaskan, produk Ladaku memang memiliki peminat yang tinggi serta nilai jual yang mahal di Taiwan, sehingga kerap menarik minat para trader untuk membelinya langsung dari jalur distribusi domestik di Indonesia.

Dengan jaringan sekitar 200 distributor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, peluang pedagang bebas membeli produk tersebut dari pasar lokal sangat terbuka lebar.

Namun, kata dia, karena dikirim secara mandiri di luar jalur resmi perusahaan, produk tersebut tidak dikawal dokumen sertifikasi ekspor yang menjadi standar prosedur PT Motasa Indonesia.

"Jadi kans-nya sangat besar mereka membeli barang tersebut dengan distributor, tapi masalahnya bukan mereka bisa membeli dari mana saja, cuman tidak ada pengawalan dengan surat yang harusnya menjadi back-up untuk ekspor tersebut," jelasnya.

Sangaji memastikan seluruh produk Ladaku Merica Bubuk yang diproduksi di pabrik Mojosari, Kabupaten Mojokerto, telah melewati rangkaian proses pembersihan, sterilisasi, dan pengujian laboratorium yang sangat ketat di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Produksinya diawali perendaman selama 14 hari di tingkat petani. Biji merica dari petani binaan direndam air mengalir selama 14 hari lalu dibilas bersih untuk mengupas kulit sekaligus meluruhkan potensi residu pestisida sejak awal.

Setelah disortir di gudang pembelian, merica dicuci ulang menggunakan air bertekanan tinggi (double wash) di pabrik Mojosari, Mojokerto. Selanjutnya, bahan baku disterilisasi memakai uap air panas bertekanan tinggi lalu disangrai untuk mematikan mikroorganisme.

Proses penghalusan hingga pengemasan berlangsung otomatis dalam sistem tertutup di ruangan steril berteknologi HEPA filter dengan standar higienitas mendekati industri farmasi.

Seluruh produk jadi wajib ditahan selama 14 hari di gudang guna menunggu hasil uji laboratorium akhir sebelum dilepas ke pasar.

Sangaji menegaskan, berdasarkan catatan pengujian internal maupun analisis laboratorium eksternal yang rutin dilakukan pada setiap pengiriman ekspor resmi, pihaknya tidak pernah menemukan kandungan residu pestisida pada produk Ladaku.