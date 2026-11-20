JawaPos.com - Akses masyarakat terhadap obat-obatan inovatif perlu diperluas agar pasien di Indonesia bisa mendapatkan pilihan pengobatan yang lebih berkualitas. Perluasan akses tersebut dinilai harus dibarengi dengan penguatan pembiayaan kesehatan agar tidak membebani keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Evie Yulin mengatakan, pemerataan akses inovasi kesehatan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagi IPMG, mewujudkan 'Sehat untuk Semua' membutuhkan kolaborasi lintas sektor," ujar Evie dalam keterangannya memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, Jumat (20/11).

Ia menilai, akses terhadap inovasi kesehatan tidak cukup hanya dengan menghadirkan obat-obatan baru. Ketersediaan terapi berkualitas juga harus menjangkau pasien di berbagai daerah, sehingga manfaat kemajuan teknologi kesehatan tidak hanya dirasakan masyarakat di kota-kota besar.

Penanggung Jawab Health Investment Working Group IPMG Andreas Gutknecht menambahkan, kesehatan perlu dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar pengeluaran. Investasi yang tepat dapat memberikan manfaat jangka panjang melalui pencegahan penyakit, pengobatan yang lebih efektif, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

"Kesehatan sudah semestinya dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar beban pengeluaran," kata Andreas.

Karena itu, menurutnya, perluasan akses terhadap obat inovatif dan vaksin harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan. Salah satunya melalui penguatan dialog kebijakan dan penyusunan strategi nasional terkait akses obat serta vaksin baru.

Dorongan tersebut juga dituangkan IPMG melalui Manifesto IPMG yang diluncurkan dalam IPMG Stakeholder Forum di Jakarta pada Desember 2024. Dokumen itu memuat sejumlah rekomendasi, mulai dari pemerataan akses obat dan vaksin, dukungan terhadap inovasi, hingga pengelolaan biaya kesehatan secara berkelanjutan.

IPMG juga mendorong penyelarasan kebijakan kesehatan dengan prioritas kesehatan nasional dan global. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dialog dengan pemerintah untuk mempercepat akses pasien terhadap terapi inovatif.

Saat ini, IPMG menaungi 24 perusahaan farmasi inovatif berbasis riset dan pengembangan di Indonesia dengan lebih dari 10.800 tenaga kerja. Organisasi tersebut memiliki portofolio lebih dari 800 merek obat, termasuk 223 merek yang terdaftar dalam Program JKN.