JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membeberkan alasan produk Ladaku Merica Bubuk yang ditolak otoritas Taiwan tapi telah diizinkan di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan perbedaan regulasi batas maksimum residu pestisida di masing-masing negara.

Otoritas Taiwan sebelumnya menolak Ladaku karena menemukan residu pestisida tiametoksam dan fipronil. Kadarnya masing-masing melebihi batas maksimum yang ditetapkan Taiwan, yakni 0,05 parts per million (ppm) untuk tiametoksam dan 0,002 ppm untuk fipronil.

Sementara itu, Indonesia tak mengatur batas maksimum residu untuk kedua jenis pestisida tersebut.

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM Eka Kumalasari menjelaskan, belum adanya pengaturan batas residu kedua pestisida di Indonesia berkaitan dengan standar internasional yang berlaku.

"Di Codex pun belum diatur. Mayoritas negara akan ikut standar yang diatur di Codex," ujar Eka saat dikonfirmasi pada Jumat (20/11).

Perbedaan ketentuan tersebut membuat standar keamanan pangan suatu negara tidak selalu sama dengan negara lainnya. Negara yang menetapkan batas maksimum residu tertentu dapat menolak produk impor apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kandungannya melampaui ambang batas yang berlaku.

Dalam kasus Ladaku, Taiwan menetapkan batas maksimum residu tiametoksam sebesar 0,05 ppm dan fipronil 0,002 ppm. Dengan demikian, produk yang masuk ke Taiwan harus memenuhi kedua persyaratan tersebut.

Sebelumnya, BPOM memastikan produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar setelah melalui penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label. Namun, BPOM juga telah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha serta menginstruksikan pengujian produk, termasuk batch yang sama dengan yang dinotifikasi Taiwan FDA, di laboratorium terakreditasi.

BPOM turut berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta melakukan komunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei).