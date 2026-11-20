JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar dan melalui penilaian aspek keamanan, mutu, serta label di Indonesia.

Hal itu menyusul penolakan produk Ladaku oleh otoritas Taiwan karena kandungan residu pestisida yang melebihi batas maksimum di negara tersebut.

"Produk Ladaku Merica Bubuk telah terdaftar di BPOM setelah melalui penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label," tulis keterangan BPOM, Jumat (20/11).

Diketahui bahwa otoritas Taiwan menemukan residu pestisida tiametoksam dan fipronil pada produk tersebut. Kadar keduanya melampaui batas maksimum yang berlaku di Taiwan, yakni 0,05 ppm untuk tiametoksam dan 0,002 ppm untuk fipronil.

BPOM menjelaskan, ketentuan batas maksimum residu pestisida di setiap negara tidak selalu sama.

Untuk residu tiametoksam, misalnya, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru menetapkan batas maksimum 7 ppm. Singapura menetapkan 5 ppm, sedangkan Amerika Serikat sebesar 0,15 ppm.

Sementara itu, CODEX, Tiongkok, dan Indonesia sendiri tidak mengatur batas maksimum residu untuk pestisida tersebut.

Adapun untuk fipronil, batas maksimum yang berlaku di Singapura sebesar 0,05 ppm, Tailan 0,04 ppm, dan Uni Eropa 0,005 ppm. Sementara itu, CODEX, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok tidak mengatur batas maksimum residu fipronil.

Namun, BPOM mengaku telah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha dan menginstruksikan pengujian produk di laboratorium terakreditasi.

"BPOM telah meminta klarifikasi dan menginstruksikan pelaku usaha untuk melakukan pengujian produk termasuk batch yang sama dengan yang dinotifikasi oleh Taiwan FDA di laboratorium terakreditasi," lanjut BPOM.

BPOM juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menindaklanjuti penolakan produk tersebut. Koordinasi dilakukan guna memastikan penerapan prinsip praktik pengelolaan pangan yang baik di sepanjang rantai produksi.

Selain itu, BPOM menjalin komunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei). Langkah tersebut dilakukan untuk membahas temuan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

Atas kondisi tersebut, BPOM mengingatkan pelaku usaha agar memperhatikan ketentuan keamanan pangan di negara tujuan ekspor.

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