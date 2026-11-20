JawaPos.com - Memilih susu selama kehamilan tidak cukup hanya melihat kandungan kalsium dan proteinnya. Ibu hamil juga perlu memperhatikan kadar gula tambahan.

Susu tanpa tambahan gula atau no added sugar umumnya menjadi pilihan lebih baik karena membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tanpa menambah asupan gula berlebih. Susu memang menjadi salah satu sumber nutrisi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ibu selama kehamilan. Namun, tidak semua produk susu memiliki kandungan yang sama. Beberapa produk mengandung gula tambahan, baik dalam bentuk gula pasir, sirup, maupun pemanis lain untuk memperkuat rasa.

Padahal, ibu hamil perlu lebih cermat mengatur konsumsi gula. Asupan gula tambahan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk diabetes gestasional atau diabetes yang pertama kali terdiagnosis selama kehamilan. Karena itu, memilih susu tanpa tambahan gula bisa menjadi langkah sederhana untuk membantu menjaga keseimbangan asupan nutrisi selama masa kehamilan.

Mengapa Susu Tanpa Gula Tambahan Lebih Disarankan?

Susu sapi maupun susu kambing secara alami mengandung laktosa, yaitu gula alami yang menjadi sumber karbohidrat. Artinya, susu tanpa tambahan gula bukan berarti benar-benar bebas gula. Perbedaannya terletak pada tidak adanya gula yang sengaja ditambahkan selama proses pengolahan untuk memberikan rasa manis.

Bagi ibu hamil, membatasi gula tambahan penting untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan selama kehamilan dan memperburuk pengendalian glukosa darah.

Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena diabetes gestasional dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu maupun bayi jika tidak ditangani dengan baik.

Selain itu, sejumlah penelitian juga mengaitkan konsumsi gula tambahan yang tinggi dengan peningkatan risiko preeklamsia dan kelahiran prematur. Meski demikian, risiko kehamilan tidak ditentukan oleh konsumsi gula semata, melainkan dipengaruhi berbagai faktor kesehatan.

Dari sisi nutrisi, susu tanpa tambahan gula juga menawarkan keuntungan. Ibu tetap bisa memperoleh protein, kalsium, dan berbagai vitamin tanpa harus mendapatkan kalori tambahan dari pemanis yang tidak diperlukan.

Cara Memilih Susu yang Tepat untuk Ibu Hamil

Memilih susu untuk kehamilan sebaiknya tidak hanya berpatokan pada rasa atau merek. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli.

1. Periksa kandungan gula pada label kemasan

Jangan langsung menganggap semua susu berlabel rendah gula atau tanpa gula memiliki kandungan yang sama. Periksa bagian informasi nilai gizi untuk mengetahui jumlah gula total dan gula tambahan jika dicantumkan. Perhatikan pula daftar komposisi untuk memastikan tidak terdapat bahan pemanis tambahan. Perlu diingat, kandungan gula total pada susu dapat mencakup laktosa yang memang terdapat secara alami.

2. Pilih susu nabati tanpa pemanis tambahan

Ibu hamil yang tidak mengonsumsi susu sapi dapat mempertimbangkan alternatif berbahan kedelai, almond, atau oat. Namun, perhatikan kandungannya. Susu nabati dengan label original atau rasa tertentu belum tentu bebas gula tambahan. Pilih produk berlabel unsweetened dan periksa kandungan protein, kalsium, serta vitamin D. Susu kedelai yang difortifikasi, misalnya, dapat menjadi alternatif dengan kandungan protein yang cukup baik.

3. Perhatikan kandungan nutrisi lain

Selain gula, ibu hamil membutuhkan sejumlah nutrisi penting, seperti protein, kalsium, zat besi, asam folat, vitamin D, dan DHA. Setiap nutrisi memiliki fungsi berbeda. Kalsium membantu pembentukan tulang dan gigi janin, sedangkan asam folat berperan penting dalam perkembangan sistem saraf janin. Meski demikian, susu bukan satu-satunya sumber nutrisi tersebut. Kebutuhan selama kehamilan tetap perlu dipenuhi melalui pola makan seimbang dan suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.

4. Pastikan susu sudah dipasteurisasi atau UHT

Keamanan produk juga tidak boleh diabaikan. Ibu hamil sebaiknya menghindari susu mentah atau yang belum melalui proses pasteurisasi. Susu yang tidak dipasteurisasi berisiko mengandung bakteri berbahaya, termasuk Listeria, yang dapat menyebabkan infeksi serius selama kehamilan. Karena itu, pilih susu pasteurisasi atau UHT dan simpan sesuai petunjuk pada kemasan.

Apakah Ibu Hamil Boleh Mengonsumsi Susu dengan Pemanis Buatan?

Produk susu tertentu menggunakan pemanis rendah kalori atau pemanis non-gula sebagai pengganti gula pasir. Ibu hamil sebaiknya tidak langsung menganggap produk dengan pemanis buatan selalu lebih sehat. Jenis pemanis, jumlah konsumsi, serta kondisi kesehatan masing-masing perlu menjadi pertimbangan.

Jika ingin mengonsumsi produk dengan pemanis buatan secara rutin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi, terutama jika memiliki diabetes gestasional atau kondisi kesehatan tertentu. Pilihan yang lebih sederhana adalah membiasakan diri mengonsumsi susu tanpa tambahan pemanis sehingga asupan gula harian lebih mudah dikendalikan.

Jangan Hanya Mengandalkan Susu untuk Memenuhi Nutrisi Kehamilan

Meski susu dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi, ibu hamil tetap perlu mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Sayuran hijau, buah-buahan, telur, ikan yang aman dikonsumsi selama kehamilan, kacang-kacangan, serta sumber protein lainnya tetap diperlukan.

Kebutuhan nutrisi juga dapat berbeda pada setiap trimester. Karena itu, pemilihan susu maupun suplemen sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kehamilan dan rekomendasi tenaga kesehatan. Di sisi lain, pilihan susu tanpa tambahan gula kini juga semakin mudah ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk susu siap minum.

Salah satu produk yang tersedia di pasaran adalah Prenagen UHT No Added Sugar. Produk ini mengandung asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin D serta memiliki kandungan lemak yang rendah.

Head of Brand Prenagen, Junita, mengatakan pemenuhan nutrisi merupakan salah satu bentuk perhatian perempuan terhadap kesehatan dirinya.

"Kami percaya setiap perempuan memiliki perjalanan, mimpi, dan tantangannya masing-masing. Di tengah berbagai peran yang dijalani, terkadang kita lupa bahwa diri sendiri juga layak mendapatkan perhatian dan apresiasi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11). Untuk mengedukasi masyarakat, Prenagen juga menggelar acara menarik bertajuk 'Joyfully Celebrate Womanhood' yang tidak berhenti di Central Park, Jakarta Barat. Prenagen juga akan melanjutkan rangkaian Special Gift Roadshow pada 23 November-13 Desember 2026 di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.