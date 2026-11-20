JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa kondisi ibunya yang mengalami stroke selama 15 tahun menjadi salah satu pendorongnya maju sebagai kandidat Direktur Jenderal (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ibunya sempat bertahan hidup setelah terserang stroke, tetapi mengalami disabilitas hingga meninggal dunia karena rumah sakit saat itu tidak memiliki fasilitas CT scan untuk mendiagnosis penyakitnya.

"Ibu saya pernah menderita stroke. Rumah sakit saat itu tidak memiliki pemindai CT (CT scan) untuk mendiagnosisnya. Beliau bertahan hidup, tetapi harus hidup dengan disabilitas selama 15 tahun sebelum akhirnya meninggal dunia," kata Budi dalam pemaparan penutup pencalonannya sebagai Dirjen WHO, dikutip Jumat 20/11).

Bertahun-tahun kemudian, setelah menjabat sebagai Menkes, Budi merasa memiliki kesempatan sekaligus kewenangan untuk memperbaiki akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sistem kesehatan seharusnya tidak hanya berfokus mengobati orang yang sudah sakit, tetapi juga menjaga masyarakat tetap sehat melalui deteksi dini dan pemeriksaan rutin.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Budi menyebut pemerintah telah merevitalisasi 10 ribu puskesmas dengan peralatan medis modern, seperti digitalisasi perangkat pemeriksaan, X-ray, dan ultrasonografi (USG).

Selain itu, pemerintah meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis tahunan yang telah menjangkau lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia. Pemerintah juga memodernisasi 540 rumah sakit daerah dengan menyediakan berbagai peralatan, mulai CT scan, kateterisasi jantung (cath lab), PET scan, hingga linear accelerator (linac) untuk terapi kanker.

"Saya tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi pada ibu saya, tetapi saya dapat bekerja untuk memberikan masa depan yang berbeda bagi keluarga-keluarga lainnya," ucapnya.

Budi menyebut pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan kuat dirinya ingin terus mengabdi melalui sektor kesehatan.

"Hal itulah yang mendorong tujuan saya untuk melayani 280 juta rakyat Indonesia, dan itu pula yang membakar tekad saya untuk melayani lebih dari 8 miliar orang melalui WHO," ungkapnya.

Ia menegaskan setiap keluarga pada dasarnya menginginkan orang-orang yang mereka cintai dapat hidup panjang umur dan sehat. Karena itu, WHO harus mampu menghadirkan perubahan agar masyarakat di berbagai negara memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

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Dalam penutup pidatonya, Budi mengajak negara-negara anggota WHO mengambil jalan berbeda melalui reformasi organisasi. Dia menginginkan WHO yang kuat dalam sains, responsif terhadap kebutuhan negara anggota, serta mampu menjalankan program secara tepat waktu dan efisien.