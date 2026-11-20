JawaPos.com – Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (PERDOSNI) menyoroti ketimpangan layanan kesehatan saraf di Indonesia, terutama dalam penanganan stroke. Keterbatasan dokter spesialis, fasilitas rumah sakit, hingga akses teknologi medis dinilai masih menjadi hambatan dalam menyelamatkan pasien.

Ketua Pengurus Pusat PERDOSNI Dr. dr. Dodik Tugasworo P, Sp.N(K), MH.Kes mengatakan, pemerataan akses layanan neurologi perlu menjadi perhatian seiring meningkatnya beban penyakit saraf. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stroke mencapai 8,3 per 1.000 penduduk. Sementara itu, pembiayaan stroke oleh BPJS Kesehatan mencapai Rp7,2 triliun pada 2025.

Ketimpangan juga terlihat dari distribusi dokter spesialis neurologi. Dari sekitar 3.065 neurolog aktif di 31 provinsi, lebih dari 400 dokter berada di Jakarta. Sebaliknya, enam provinsi di wilayah Papua hanya dilayani sekitar 21 hingga 25 dokter spesialis neurologi.

“Pesatnya kemajuan di bidang neurologi menuntut integrasi yang berkelanjutan antara penelitian dan praktik klinis. Berbagai inovasi dalam diagnostik, terapi, dan teknologi neurologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan perawatan pasien, namun di saat yang sama, hal ini juga menghadirkan tantangan dalam mewujudkan implementasi yang optimal dan merata,” ujar Dodik dalam sambutan pembukaan KONAS XI dan AOCN XX di Medan, dikutip Jumat (20/11).

Dalam penanganan stroke, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kerusakan otak dan kecacatan. Namun, sejumlah rumah sakit daerah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, termasuk ketersediaan CT scan yang beroperasi 24 jam dan dokter spesialis neurologi.

Hingga April 2026, dari target 514 kabupaten/kota dalam Program Pengampuan Stroke, baru 231 daerah yang mampu melakukan trombolisis dan 81 daerah yang memiliki kemampuan trombektomi.

Karena itu, PERDOSNI mendorong penguatan unit stroke di rumah sakit. Mengacu pada Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK) Tata Laksana Stroke melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/304/2026, PERDOSNI mendesak rumah sakit kelas B dan C memiliki unit stroke yang terintegrasi dengan jejaring tele-stroke.

Menurut Dodik, unit stroke memungkinkan pasien mendapatkan penanganan secara terorganisasi melalui tim multidisiplin, mulai dari diagnosis, pemberian terapi, pemantauan kondisi pasien, hingga rehabilitasi. Langkah tersebut dinilai dapat menekan risiko kematian dan kecacatan sekaligus meningkatkan efisiensi perawatan.

Hal itu disampaikan dalam Kongres Nasional (KONAS) XI PERDOSNI yang digelar bersamaan dengan 20th Asian Oceanian Congress of Neurology (AOCN XX) di Medan, Sumatera Utara, pada 18–22 November 2026. Forum tersebut mengangkat tema Inovasi dalam Neurologi: Menjembatani Penelitian dan Perawatan Pasien.

Dodik mengatakan, kongres tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan penguatan kolaborasi untuk memastikan perkembangan riset serta teknologi neurologi dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Pembahasan juga mencakup edukasi publik, komunikasi medis, serta etika dan hukum kedokteran.

Dalam kesempatan itu, PERDOSNI turut mengukuhkan gerakan Otak Sehat, Negara Kuat. Gerakan tersebut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan otak, termasuk pencegahan faktor risiko stroke seperti hipertensi dan obesitas.