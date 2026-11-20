JawaPos.com - Yoga menjadi salah satu pilihan aktivitas fisik yang tidak hanya berkaitan pada kebugaran tubuh tetapi juga kesehatan mental. Perpaduan gerakan, teknik pernapasan dan meditasi membuat olahraga ini dapat membantu mengelola stres sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan tubuh.

Berbeda dengan olahraga yang mengutamakan intensitas gerakan, yoga mengajak seseorang untuk memperhatikan hubungan antara tubuh dan pikiran. Setiap gerakan dilakukan dengan pengaturan napas serta konsentrasi selama latihan.

Salah satu manfaat yoga yang banyak dikenal adalah membantu mengurangi stres. Latihan pernapasan dan meditasi dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks sehingga seseorang lebih mampu mengelola ketegangan dan emosi dalam menghadapi aktivitas sehari-hari.

Selain kesehatan mental, yoga juga memberikan manfaat bagi kebugaran fisik. Gerakan peregangan dalam yoga membantu meningkatkan fleksibilitas otot dan mobilitas sendi. Beberapa pose yang menggunakan berat badan sendiri juga dapat melatih kekuatan otot, terutama bagian inti tubuh.

Latihan yoga secara rutin turut membantu meningkatkan keseimbangan dan memperbaiki postur tubuh. Kemampuan tersebut penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus menjaga tubuh tetap nyaman saat bergerak.

Manfaat lainnya berkaitan dengan konsentrasi dan kesadaran diri. Ketika berlatih yoga, seseorang perlu menjaga fokus pada gerakan dan pernapasan. Kebiasaan ini dapat membantu melatih perhatian penuh atau mindfulness sehingga seseorang lebih menyadari kondisi tubuh dan pikirannya.