JawaPos.com - Susu kedelai merupakan minuman nabati yang dibuat dari kacang kedelai dan air. Proses pembuatannya dilakukan dengan merendam, menggiling, dan merebus kacang kedelai, kemudian menyaringnya hingga menghasilkan minuman bertekstur lembut.

Minuman ini kerap dijadikan alternatif pengganti susu sapi karena tidak mengandung laktosa maupun produk susu. Teksturnya yang lembut juga membuat minuman ini mudah dikombinasikan dengan berbagai hidangan, seperti kopi, sereal, maupun smoothie.

Dibandingkan dengan jenis susu nabati lainnya, susu kedelai memiliki kandungan protein yang relatif lebih tinggi. Terlebih, beberapa produk susu kedelai juga telah diperkaya dengan kalsium dan vitamin D untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh.

Selain kandungan nutrisinya, susu kedelai juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari kandungan protein nabati, vitamin, mineral, serta isoflavon di dalamnya.

Lantas, apa saja manfaat minum susu kedelai untuk kesehatan tubuh? Berikut beberapa di antaranya.

1. Membantu Memenuhi Kebutuhan Protein

Salah satu manfaat susu kedelai adalah membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Dalam satu gelas atau sekitar 240 mililiter susu kedelai tanpa pemanis, terkandung kurang lebih 8 gram protein.

Protein berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot. Selain itu, nutrisi ini juga membantu menjaga massa otot serta mendukung berbagai fungsi tubuh.

Menariknya, protein kedelai termasuk protein lengkap karena mengandung sembilan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Minum susu kedelai juga dapat menjaga kesehatan jantung. Minuman ini secara alami memiliki kandungan lemak jenuh yang rendah sehingga dapat menjadi alternatif pengganti susu hewani yang tinggi lemak jenuh.

Selain itu, susu kedelai mengandung kalium yang berperan dalam membantu menjaga tekanan darah dan mengatur detak jantung. Kandungan protein kedelai juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat, terutama pada orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi.

3. Menjaga Kesehatan Tulang

Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat mengalami penurunan sehingga tulang menjadi lebih rentan mengalami pengeroposan. Karena itu, menjaga kesehatan tulang penting dilakukan agar kekuatannya tetap terjaga hingga usia lanjut.

Salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi susu kedelai yang telah diperkaya kalsium dan vitamin D. Kalsium berperan dalam membangun dan menjaga kepadatan tulang, sedangkan vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik.

Karena itu, susu kedelai yang telah difortifikasi bisa menjadi alternatif bagi orang yang tidak mengkonsumsi susu sapi, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan kalsium harian.

4. Mengurangi Gejala menopause

Produksi hormon estrogen pada wanita akan mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Kondisi ini dapat memicu berbagai gejala menopause, seperti mudah lelah, vagina kering, hingga munculnya sensasi panas disertai keringat pada malam hari.

Untuk membantu meredakan gejala tersebut ialah dengan rutin mengkonsumsi susu kedelai. Kandungan isoflavon di dalamnya memiliki sifat fitoestrogen yang bekerja menyerupai hormon estrogen sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh.

5. Menjaga Fungsi Otak

Susu kedelai mengandung asam lemak omega-3 yang termasuk jenis lemak sehat dan dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi ini tidak dapat diproduksi sendiri sehingga perlu diperoleh dari makanan atau minuman yang dikonsumsi sehari-hari.

Asam lemak omega-3 diketahui dapat menurunkan risiko gangguan kesehatan otak, seperti demensia dan penyakit Alzheimer. Dengan begitu, mengkonsumsi susu kedelai bisa menjadi salah satu cara untuk melengkapi asupan nutrisi yang dibutuhkan dalam menjaga fungsi otak.