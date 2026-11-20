JawaPos.com - Penyandang diabetes dapat memanfaatkan teknologi pemantau glukosa berkelanjutan atau continuous glucose monitor (CGM) untuk memahami perubahan kadar gula darah selama menjalani aktivitas sehari-hari. Data yang terekam dapat membantu pengguna mengenali pola perubahan glukosa, termasuk pengaruh olahraga dan waktu makan.

Pemahaman terhadap pola tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam acara Sinocare DiaBestie Day 2026 yang digelar Sinocare Indonesia di Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema Di Balik Angka, Ada Cerita itu mempertemukan penyandang diabetes tipe 1 dan tipe 2, keluarga, serta caregiver.

Dokter spesialis penyakit dalam RS Sentra Medika Cisalak dr. Wibowo Mustoko Negoro menjelaskan bahwa data glukosa perlu dipahami dengan mempertimbangkan aktivitas yang dilakukan dan waktu makan.

“Dengan mengetahui trend glukosa dalam konteks aktivitas sehari-hari kita bisa mengetahui perubahan-perubahan dalam kadar gula dan hal-hal yang menyebabkannya sekaligus bisa melakukan pencegahan atau antisipasi apabila didapatkan hasil yang tidak normal,” ujar dr. Wibowo Mustoko Negoro di Jakarta, dikutip Jumat (20/11).

Selain pemantauan gula darah, acara tersebut juga menghadirkan sesi berbagi pengalaman dari penyandang diabetes tipe 1, tipe 2, dan caregiver.

Ageng Hasanah, penyandang diabetes tipe 1, mengaku mendapatkan pengalaman positif dari pertemuan tersebut. Menurutnya, kesempatan bertemu dan berbagi cerita dengan sesama penyandang diabetes memberikan semangat tersendiri.

“Senang banget bisa ikut acara Diabestie Day. Pulang dari sana rasanya seperti full charge! Bukan cuma dapat ilmu dan informasi baru tentang diabetes, tapi juga energi positif, semangat, dan kehangatan dari sahabat-sahabat seperjuangan. Rasanya diingatkan lagi bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Terima kasih Sinocare sudah menghadirkan ruang untuk saling menguatkan,” ujar Ageng.

Sinocare juga memperkenalkan aplikasi iCan Health yang dapat digunakan untuk meninjau riwayat glukosa dan menghubungkannya dengan catatan aktivitas harian. Aplikasi tersebut turut dilengkapi fitur iCan Health AI.