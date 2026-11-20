JawaPos.com - Individu yang pernah mengalami masalah jerawat ternyata memiliki perlindungan genetik tertentu yang berkaitan dengan proses penuaan kulit dan umur panjang.

Hal ini terungkap berdasarkan temuan studi dari King's College London. Temuan ini menyoroti sisi biologis yang kerap luput dari perhatian di tengah perjuangan mengatasi jerawat, terutama saat masa remaja atau masa muda.

Bagi banyak orang, jerawat bukan sekadar persoalan penampilan, melainkan juga memengaruhi rasa percaya diri serta interaksi sosial sehari-hari.

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Namun, riset ilmiah tersebut menunjukkan adanya mekanisme seluler yang membedakan kulit penderita jerawat dengan mereka yang tidak mengalaminya.

Seperti dikutip dari YourTango, temuan mengenai kaitan antara riwayat jerawat, kesehatan sel, dan penuaan ini memberikan sudut pandang baru yang menghibur sekaligus informatif.

Berikut adalah rincian temuan ilmiah dan kisah di balik topik tersebut.

Perlindungan Telomer dan Jalur Gen pada Kulit

Riset dari King's College London menemukan bahwa orang yang memiliki riwayat jerawat cenderung memiliki telomer, ujung pelindung pada kromosom, yang lebih panjang. Seiring pertambahan usia, penipisan telomer berkaitan dengan proses kerusakan sel yang dikenal sebagai kematian sel.

Selain telomer yang lebih tebal dan kuat, para peneliti juga mengamati jalur gen bernama p53 yang mengatur kematian sel. Pada kulit individu yang mengalami jerawat, aktivitas jalur gen tersebut tampak lebih rendah.

"Telomer yang lebih panjang mungkin merupakan salah satu faktor yang menjelaskan perlindungan terhadap penuaan dini kulit pada individu yang sebelumnya menderita jerawat," jelas Dr. Veronique Bataille, salah satu penulis studi tersebut.

Penuaan Kulit yang Cenderung Lebih Lambat

Dalam praktiknya, dokter telah lama mengamati bahwa pemilik kulit berminyak sering kali tampak memiliki kerutan lebih sedikit seiring bertambahnya usia, meski mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Temuan ilmiah ini melengkapi pemahaman tersebut dengan bukti biologis yang lebih spesifik.