JawaPos.com - Biaya operasi usus buntu di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Data internal Prudential Indonesia menunjukkan rata-rata biaya operasi usus buntu meningkat sekitar 75 persen, dari Rp 62,3 juta pada 2023 menjadi Rp109,2 juta pada awal 2026.

Kenaikan tersebut menjadi gambaran semakin besarnya biaya yang harus disiapkan masyarakat ketika menghadapi risiko kesehatan. Terlebih, inflasi medis di Indonesia diproyeksikan mencapai 17,8 persen pada 2026 berdasarkan Mercer Marsh Benefits Health Trends 2026.

Berdasarkan Indonesia Health Accounts 2024 yang disusun Kementerian Kesehatan bersama World Health Organization (WHO), total belanja kesehatan nasional mencapai Rp 639,9 triliun pada 2024 atau sekitar Rp 2,3 juta per kapita. Angka tersebut hampir meningkat dua kali lipat dalam satu dekade terakhir.

Sementara itu, pengeluaran langsung masyarakat mencapai 28,3 persen dari total belanja kesehatan nasional. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya beban biaya perawatan yang harus ditanggung langsung masyarakat.

Gambaran tingginya biaya medis juga dialami Alvin Dwi Saputra, 33. Ia baru-baru ini menjalani operasi usus buntu dan harus menjalani perawatan selama tujuh hari di salah satu rumah sakit di Jakarta dengan total biaya mencapai Rp 213 juta.

"Saya tidak menyangka perawatan usus buntu dapat membutuhkan biaya yang besar sekali sampai Rp 213 juta," ujarnya, Kamis (19/11).

Untungnya, ia sudah terdaftar sebagai nasabah dalam program asuransi kesehatan.

"Selama tujuh hari menjalani perawatan, saya dapat fokus pada proses pemulihan karena memiliki perlindungan kesehatan. Pengalaman ini membuat saya semakin memahami pentingnya memastikan manfaat perlindungan tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan biaya medis," tutur Alvin.

Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth mengatakan, meningkatnya biaya kesehatan perlu menjadi perhatian masyarakat dalam menyusun perencanaan keuangan keluarga.

Sebab, risiko kesehatan yang muncul sewaktu-waktu berpotensi mengganggu alokasi dana untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, tempat tinggal, hingga persiapan masa pensiun.

"Perencanaan keuangan yang baik tidak hanya berbicara mengenai membangun aset dan mencapai tujuan masa depan, tetapi juga melindungi rencana tersebut dari risiko yang dapat terjadi kapan saja. Saat biaya kesehatan terus meningkat, masyarakat perlu meninjau perlindungan yang dimiliki dan memastikan manfaatnya tetap sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial," kata Yosie.

Sebagai upaya membantu nasabah mengevaluasi dan melengkapi perlindungan kesehatan, Prudential Indonesia menghadirkan program #siaplebih bagi nasabah terpilih pemegang Asuransi Tambahan PRUHospital & Surgical Series (HS Series).

Melalui program tersebut, nasabah dapat mengajukan PRUWell Medical sebagai perlindungan kesehatan tambahan tanpa harus melepaskan manfaat HS Series yang telah dimiliki. Apabila terjadi klaim, biaya perawatan terlebih dahulu diproses menggunakan manfaat HS Series. Jika terdapat selisih biaya akibat keterbatasan manfaat HS Series, kekurangan tersebut dapat diproses melalui PRUWell Medical sesuai ketentuan polis.

Namun, nasabah perlu memperhatikan ketentuan mengenai kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya atau. Kondisi yang telah dialami atau diketahui sebelum perlindungan mulai berlaku, termasuk yang pernah diperiksa, didiagnosis, maupun mendapatkan pengobatan, menjadi pengecualian pada PRUWell Medical sesuai ketentuan polis.