JawaPos.com – Bagi pasien diabetes, menjaga gula darah tetap stabil harus dibarengi dengan kontrol makanan yang tepat termasuk mengurangi buah.

Para ahli gizi menegaskan buah tetap boleh dikonsumsi, asalkan jenis dan porsinya tepat. Buah memang mengandung gula alami. Namun, buah juga kaya serat yang memperlambat pencernaan sehingga lonjakan gula darah bisa dicegah.

Dilansir dari Verywell Health, efeknya makin baik jika buah dimakan bersama sumber lemak sehat atau protein. Buah juga memasok antioksidan, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh.

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Raspberry dan Alpukat Jadi Jagoan

Dua buah yang disorot ahli gizi adalah raspberry dan alpukat. Ahli gizi dari Nutrition Clinic di UW Medical Center, Seattle, Judy Simon, MS, RDN, menilai raspberry paling layak dipilih jika dilihat dari komposisinya.

Buah ini menyediakan serat paling banyak dengan kandungan gula paling sedikit. Satu cangkir raspberry memiliki 8 gram serat dan 14,6 gram karbohidrat.

Simon menjelaskan bahwa serat memperlambat penyerapan gula dari makanan, dan protein serta lemak yang dikonsumsi bersamaan juga ikut menekan kenaikan glukosa.

Sejumlah penelitian terbatas mengindikasikan raspberry dapat membantu menurunkan kenaikan gula darah setelah makan. Meski begitu, efek ini masih memerlukan studi lanjutan.

Sementara itu, ahli gizi terdaftar asal St. Louis, Missouri, Dorian Doss, MS, RD, justru memilih alpukat sebagai yang terbaik. Buah ini menyediakan lemak sehat dan serat, serta secara alami rendah karbohidrat. Setengah buah alpukat mengandung sekitar 4,6 gram serat dan 6 gram karbohidrat.

Sebuah studi menemukan orang dewasa yang rutin makan alpukat memiliki risiko diabetes lebih rendah dibanding yang tidak. Studi lain mengaitkan konsumsi alpukat dengan kadar gula darah puasa yang lebih rendah. Doss menyarankan alpukat dijadikan campuran smoothie yang bertekstur creamy atau dihaluskan menjadi dip untuk roti, kerupuk, atau tortilla.

Pilihan Lain dan Buah yang Perlu Dibatasi

WebMD melengkapi daftar itu dengan sejumlah buah berindeks glikemik (GI) rendah, yaitu 55 ke bawah. Di antaranya ceri (GI 20), stroberi (GI 25), grapefruit (GI 26), pir (GI 30), jeruk (GI 35), serta apel dan kiwi (GI 39).

Sebaliknya, semangka (GI 76), kismis (GI 66), kurma kering (GI 62), mangga (GI 60), dan nanas (GI 58) berada di sisi yang lebih tinggi sehingga porsinya perlu dijaga.