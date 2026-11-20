JawaPos.com - Terkena cipratan minyak panas saat memasak merupakan salah satu hal yang cukup sering terjadi, baik di rumah maupun di tempat kerja. Meski terkadang hanya mengenai bagian kecil tubuh, minyak panas dapat menyebabkan luka bakar yang menimbulkan rasa perih, kemerahan, hingga kulit melepuh.

Kulit yang terkena minyak panas perlu segera ditangani agar kerusakan pada kulit tidak semakin parah. Penanganan awal yang tepat juga dapat membantu meredakan rasa sakit dan mengurangi risiko komplikasi.

Sayangnya, masih banyak orang yang belum mengetahui cara menangani luka bakar akibat minyak panas dengan benar. Beberapa orang bahkan langsung mengoleskan pasta gigi, mentega, atau bahan lainnya yang justru tidak dianjurkan untuk mengatasi luka bakar.

Mengutip dari National Health Service (NHS) dan Mayo Clinic, Jum’at (13/11), ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan saat terkena minyak panas. Berikut penjelasannya.

1. Bilas dengan Air Mengalir

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menjauhkan bagian tubuh dari sumber panas. Hentikan aktivitas memasak dan pastikan tidak ada lagi kontak dengan minyak panas agar luka tidak bertambah parah.

Setelah itu, segera alirkan air bersuhu normal pada bagian tangan yang terkena minyak panas selama 10–20 menit. Langkah ini membantu mendinginkan kulit dan mengurangi risiko kerusakan jaringan lebih lanjut. Hindari menggunakan air es karena suhu yang terlalu dingin justru dapat memperparah kondisi kulit.

2. Lepaskan Benda yang Ketat di Sekitar Luka

Segera lepaskan cincin atau benda lain yang terasa ketat di sekitar area luka bakar sebelum terjadi pembengkakan. Hal ini penting untuk mencegah benda tersebut menekan bagian tubuh yang terluka. Jika pakaian menempel pada kulit, jangan mencoba melepaskannya secara paksa. Biarkan tetap menempel dan fokus mendinginkan serta melindungi area yang terbakar.

3. Jangan Memecahkan Lepuhan yang Muncul

Jika muncul lepuhan berisi cairan pada kulit, biarkan tetap utuh dan jangan mencoba memecahkannya. Sebab, tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi serta menghambat proses penyembuhan luka. Jika lepuhan pecah dengan sendirinya, bersihkan area tersebut secara perlahan menggunakan air, kemudian oleskan salep antibiotik yang dijual bebas sesuai petunjuk penggunaan.

4. Hindari Mengoleskan Es Batu dan Bahan Rumahan

Jangan langsung mengoleskan pasta gigi, mentega, minyak, atau bahan rumahan lainnya pada bagian kulit yang terkena minyak panas. Bahan-bahan tersebut tidak dianjurkan untuk pertolongan pertama luka bakar dan berisiko mengiritasi kulit.

Selain itu, hindari menempelkan es batu secara langsung pada luka. Suhu yang terlalu dingin justru dapat menyebabkan kerusakan jaringan tambahan. Sebaiknya, cukup gunakan air sejuk yang mengalir untuk membantu mendinginkan bagian kulit yang mengalami luka bakar.

5. Tutup Luka Bakar

Setelah bagian kulit didinginkan, tutup luka bakar secara longgar menggunakan kain bersih yang tidak berbulu atau perban steril. Penutup tersebut dapat membantu melindungi area luka dari gesekan dan kotoran. Hindari menggunakan kapas atau bahan yang mudah meninggalkan serat pada luka.

6. Gunakan Obat Pereda Nyeri

Jika diperlukan, konsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti ibuprofen atau parasetamol, untuk membantu mengurangi rasa sakit. Setelah luka mulai pulih, gunakan pelembap yang mengandung lidah buaya (aloe vera) atau mentega kakao (cocoa butter) untuk membantu menenangkan kulit dan mencegah kekeringan. Pastikan obat digunakan sesuai petunjuk pada kemasan.

7. Segera Cari Pertolongan Medis Jika Luka Parah

Tidak semua luka bakar akibat minyak panas bisa ditangani sendiri di rumah. Segera cari pertolongan medis jika luka terlihat dalam, berukuran besar, atau menimbulkan lepuhan yang luas.

Luka bakar yang mengenai bagian wajah, tangan, kaki, area kelamin, atau persendian utama juga perlu mendapatkan pemeriksaan medis. Jangan menunda pemeriksaan apabila kulit terlihat putih, kecokelatan, atau menghitam.