JawaPos.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut bahwa kesehatan mental pekerja seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Bahkan, hal itu harus menjadi bagian dari sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sebab, Dante menyebut bahwa tekanan psikologis di lingkungan kerja tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga keselamatan, produktivitas, hingga daya saing bangsa.

“Kesehatan mental pekerja bukan hanya persoalan individu, melainkan isu strategis yang berkaitan langsung dengan keselamatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Karena itu, kesehatan jiwa harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja,” ujar Dante, Kamis (19/11).

Ia menegaskan, penanganan persoalan kesehatan mental di tempat kerja tidak boleh hanya dibebankan kepada pekerja. Perusahaan perlu memperbaiki sistem dan kondisi kerja agar tidak memicu tekanan psikologis, bukan sekadar menuntut pekerja untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tidak sehat.

Untuk memperkuat pencegahan, Dante menyebut bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengintegrasikan skrining kesehatan jiwa melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2026, lebih dari 54 juta penduduk dewasa dan lanjut usia telah menjalani skrining kesehatan jiwa.

“Bagi pekerja formal, skrining diintegrasikan dengan pemeriksaan kesehatan berkala di tempat kerja. Sementara bagi pekerja informal, layanan dapat diakses melalui Puskesmas dan Pos Upaya Kesehatan Kerja,” lanjut Dante.

Selain skrining, Kemenkes memperkuat dukungan psikologis awal melalui Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) dan layanan Healing119. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam kondisi krisis kesehatan jiwa dapat mengakses layanan tersebut melalui 119 ekstensi 8 atau laman healing119.id.

Sementara itu, Guru Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Robiana Modjo menekankan pentingnya pengelolaan risiko psikososial secara terintegrasi di lingkungan kerja.

Menurutnya, kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan praktik nyata yang memberikan perlindungan kepada pekerja.

“Pengelolaan risiko psikososial di tempat kerja perlu dilakukan secara terintegrasi. Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental harus diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kebijakan dan praktik di lingkungan kerja, sehingga pekerja dapat merasa aman, sehat, dan sejahtera,” ujar Robiana.