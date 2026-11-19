JawaPos.com - Mengatakan tidak kepada orang lain kerap memunculkan rasa bersalah dan kecemasan. Padahal, menolak permintaan seseorang bukan berarti tidak peduli atau sengaja menyakiti perasaannya.

Psikolog Klinis Tara De Thouars menjelaskan, perasaan tidak enak ketika menolak biasanya muncul karena seseorang terbiasa menjaga perasaan orang lain, menghindari konflik, atau merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Akibatnya, seseorang cenderung mengatakan iya meskipun sebenarnya ingin menolak.

"Bilang tidak itu tidak berarti kamu nggak peduli orang lain, tetapi berarti aku tetap peduli kamu, perasaanmu penting, tapi aku juga ingin memperhatikan kebutuhanku," tulisnya di Instagram, dikutip Kamis (19/11).

Menurut Tara, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar seseorang tidak terus-menerus merasa harus menyenangkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri.

1. Periksa Keinginan Diri Sendiri

Tara menyarankan agar seseorang tidak terburu-buru menyetujui permintaan orang lain. Sebelum menjawab iya, luangkan waktu untuk memeriksa apa yang sebenarnya diinginkan.

Sebab, seseorang sering kali terlalu fokus mendengarkan dan memenuhi keinginan orang lain hingga lupa mendengarkan kebutuhan dirinya sendiri.

2. Bedakan Rasa Bersalah dan Benar-Benar Berbuat Salah

Hal berikutnya adalah belajar membedakan perasaan bersalah dengan kondisi ketika seseorang memang melakukan kesalahan. Menolak permintaan orang lain bukan berarti melakukan sesuatu yang salah.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan, termasuk mengatakan tidak. Karena itu, seseorang tidak harus terus-menerus merasa bersalah hanya karena tidak bisa memenuhi keinginan orang lain.

3. Sampaikan Penolakan dengan Jelas dan Terbuka

Tara juga menyarankan agar seseorang mengomunikasikan penolakan secara langsung dan jelas. Tidak perlu memberikan penjelasan panjang atau mencari alasan berlebihan untuk membenarkan keputusan tersebut.

Seseorang cukup menyampaikan, misalnya, "Aku sedang tidak bisa". Sebab, mengatakan tidak merupakan hak setiap orang ketika sesuatu memang tidak sesuai dengan kondisi atau kebutuhannya.

4. Biasakan Diri dengan Rasa Tidak Nyaman

Pada awalnya, menolak permintaan orang lain mungkin terasa tidak nyaman. Bahkan, seseorang bisa saja terus memikirkan keputusannya setelah mengatakan tidak.

Namun, Tara mengingatkan bahwa perasaan tidak nyaman tersebut bisa berangsur-angsur berkurang seiring waktu. Seseorang akan mulai terbiasa dan menyadari bahwa menolak permintaan orang lain bukanlah sesuatu yang harus ditakuti.