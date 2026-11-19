JawaPos.com - PT Bundamedik Tbk (BMHS) memperkuat pengembangan teknologi bedah robotik di Indonesia dengan Mayo Clinic Global Consulting. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan klinis, efisiensi operasional, serta kualitas pelayanan kepada pasien.

Kerja sama ini diumumkan dalam rangkaian Mayo Clinic Vital Summit yang berlangsung pada 27–28 Oktober lalu di Jacksonville, Florida. Melalui kolaborasi tersebut, BMHS akan memperoleh masukan dan pendampingan strategis dari Mayo Clinic untuk mengembangkan program robotic surgery multidisiplin.

Pada tahap awal, pendampingan akan difokuskan pada penguatan kemampuan bedah minimal invasif dan operasi robotik. Pengembangan ini juga mencakup peningkatan kompetensi tenaga medis profesional agar mampu mendukung penerapan teknologi tersebut dalam pelayanan kesehatan.

Presiden Komisaris PT Bundamedik Tbk, dr. Ivan Rizal Sini mengatakan, pengembangan layanan rumah sakit premium tidak cukup hanya mengandalkan tindakan medis. Seluruh tahapan pelayanan, mulai dari konsultasi hingga perawatan lanjutan, perlu terintegrasi.

“Layanan rumah sakit premium tidak hanya mencakup tindakan medis. Lebih dari itu, layanan premium meliputi seluruh perjalanan pasien, mulai dari konsultasi dan diagnosis hingga tindakan medis dan perawatan lanjutan. Keahlian medis, layanan berteknologi maju seperti robotic surgery, serta fasilitas rumah sakit harus berjalan secara terpadu untuk memastikan pasien memperoleh pelayanan yang konsisten dan berkesinambungan di setiap tahap perawatan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Menurut Ivan, penerapan teknologi medis perlu didukung kesiapan tenaga profesional dan fasilitas rumah sakit. Dengan begitu, inovasi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pasien selama menjalani perawatan.

Direktur Utama PT Bundamedik Tbk Agus Heru Darjono menilai, dengan Mayo Clinic menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memperkuat daya saing industri medis dalam negeri.

“Kami ingin memastikan bahwa inovasi dan keunggulan klinis didukung oleh sistem rumah sakit yang mampu memberikan nilai nyata bagi pasien. Melalui ini, BMHS memiliki kesempatan untuk memperkuat daya saing sekaligus memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi,” ujarnya.

BMHS juga berencana mengembangkan Centers of Excellence atau pusat keunggulan serta memperkuat penerapan standar pelayanan kesehatan internasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan medis berkualitas tinggi di dalam negeri.