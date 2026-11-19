JawaPos.com - Fenomena El Niño akibat perubahan iklim berpotensi menciptakan kondisi yang mendukung perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah dengue (DBD). Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menekankan pentingnya pencegahan atasi dengue.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, perubahan iklim, termasuk periode El Niño, dapat memengaruhi kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk.

“Dengue bukan masalah yang bisa diselesaikan kalau hanya mengandalkan partisipasi masyarakat. Kita butuh banyak inovasi dalam pengendalian vektor,” ujar Dante dalam dialog kebijakan yang diselenggarakan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue bersama Forum Diskusi Denpasar 12 MPR RI, Kamis (19/11).

Dante menyebutkan, sejumlah inovasi yang mulai dikembangkan dalam pengendalian dengue antara lain teknologi nyamuk ber-Wolbachia dan vaksin dengue. Namun, berbagai intervensi tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M Plus.

“Apa pun inovasinya, semua intervensi harus berjalan bersama dan saling melengkapi,” tegasnya.

Menurut Dante, penerapan teknologi Wolbachia tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan pemberantasan sarang nyamuk. Dia berharap dialog kebijakan tersebut menghasilkan komitmen dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti Kementerian Kesehatan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Kepala Deputi Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan menekankan pentingnya mengintegrasikan data iklim dengan data kesehatan. Langkah tersebut diperlukan agar upaya pencegahan dengue dapat disesuaikan dengan karakteristik musim dan pola kasus di setiap wilayah.

“Data iklim dapat membantu kita untuk memprediksi periode yang perlu diwaspadai. Misalnya, di musim hujan biasanya terjadi peningkatan kasus. Sementara awal dan akhir musim hujan di bagian Indonesia barat, tengah, dan timur tentu berbeda,” jelas Ardhasena.

Ia mengatakan, integrasi kedua jenis data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan langkah pencegahan yang lebih adaptif. Dengan begitu, intervensi dapat disesuaikan dengan karakteristik iklim dan pola penyebaran kasus dengue di masing-masing daerah.

Dari sisi kebijakan, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pengendalian dengue membutuhkan sinergi lintas sektor, kesinambungan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan.

Lestari menyebut Rencana Aksi Nasional (RAN) Dengue sebagai instrumen penting untuk memastikan pengendalian penyakit tersebut berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Melalui forum tersebut, pihaknya mendorong koordinasi antarpemangku kepentingan sekaligus mengawal peluncuran RAN Dengue 2026–2029.

“Kami memandang RAN Dengue sebagai instrumen penting dalam memastikan upaya pengendalian dengue dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menekankan bahwa penguatan kebijakan nasional harus diikuti langkah pencegahan konkret dan pembiayaan berkelanjutan. Salah satunya dengan mempercepat penetapan RAN Dengue sebagai kelanjutan Strategi Nasional Dengue 2021–2025.

Nihayatul juga mendorong penguatan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus, pemanfaatan teknologi Wolbachia, serta percepatan introduksi vaksinasi dengue sebagai program pemerintah pusat.

“Ketiganya perlu ditempatkan sebagai strategi yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan,” tegasnya.

Ketua KOBAR Lawan Dengue dr. H. Suir Syam menyampaikan, dialog kebijakan tersebut dirancang untuk membangun konsensus lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, hingga masyarakat sipil.

Menurutnya, forum tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk menyatukan perspektif dan memperkuat rencana aksi nasional dalam mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030.

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Dalam catatan KOBAR Lawan Dengue, program percontohan teknologi Wolbachia saat ini telah diterapkan di Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang.

Sementara itu, program vaksinasi dengue secara terbatas untuk anak-anak pada kelompok usia tertentu telah atau sedang diterapkan di sejumlah daerah. Wilayah tersebut antara lain Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Melawi, Kabupaten Penajam Paser, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Sumenep.

Selain itu, pemantauan aktif vaksinasi dengue juga dilakukan di tiga kota, yakni Jakarta Selatan, Banjarmasin, dan Palembang.

Dukungan terhadap pengendalian dengue juga disampaikan sektor swasta. Country Head Takeda untuk Malaysia dan Indonesia Simon Gallagher mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung edukasi masyarakat, gerakan 3M Plus, hingga pencegahan berbasis inovasi seperti vaksinasi.

“Kami yakin dengan komitmen bersama dari para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil dialog melalui forum dan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, target nol kematian akibat dengue pada 2030 bukanlah ambisi semata, tetapi bisa tercapai,” ujarnya.

Perwakilan World Mosquito Program (WMP) Professor Scott O'Neill juga menilai peluncuran RAN Pengendalian Dengue 2026–2029 menjadi momentum untuk memperkuat strategi pencegahan yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.