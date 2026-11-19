JawaPos.com - Otoritas Pengawas Obat dan Makanan Taiwan atau Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), menemukan residu pestisida sipermetrin (cypermethrin) melebihi batas ketentuan pada produk lada bubuk merek Ladaku asal Indonesia.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan pestisida mencapai 0,12 parts per million (ppm), sedangkan batas maksimum yang diizinkan hanya 0,05 ppm.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan pemeriksaan produk impor TFDA yang dirilis pada 8 April 2025. Produk tersebut diproduksi PT Motasa Indonesia dan diimpor oleh perusahaan Cangjin Perdagangan Co., Ltd.

Berdasarkan data TFDA, produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berjumlah 10 karton dengan berat total 24 kilogram. Permohonan inspeksi terhadap produk itu tercatat pada 26 Februari 2025.

Dalam laporan tersebut, TFDA menjelaskan bahwa pengujian residu pestisida dilakukan berdasarkan metode analisis residu berganda (V). Metode tersebut mengacu pada pengumuman Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan Nomor 1111901537 tertanggal 17 Agustus 2011.

TFDA menyatakan, kandungan sipermetrin yang ditemukan pada produk Ladaku melampaui batas maksimum residu pestisida yang diperbolehkan. Dengan demikian, produk tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi Taiwan.

Otoritas Taiwan pun menetapkan produk yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun importir produk tersebut adalah Cangjin Perdagangan Co., Ltd. yang beralamat di Lantai 2, No. 73, Gang 101, Jalan Taizi, Distrik Rende, Kota Tainan, Taiwan.

Temuan ini menjadi catatan bagi pengawasan produk pangan Indonesia yang masuk ke pasar internasional, khususnya terkait pemenuhan batas maksimum residu pestisida yang ditetapkan negara tujuan ekspor.