JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 39 produk obat bahan alam (OBA) ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dalam pengawasan periode Agustus–September 2026.

Obat tersebut berisiko menimbulkan gangguan kesehatan mulai dari masalah saluran cerna hingga kerusakan ginjal.

Dari total temuan tersebut, sebanyak 23 produk mencantumkan nomor izin edar (NIE) fiktif, sedangkan 16 produk lainnya tidak terdaftar di BPOM.

Produk-produk itu dipasarkan dengan berbagai klaim khasiat, seperti meningkatkan stamina pria, mengatasi pegal linu dan asam urat, menambah berat badan, hingga melangsingkan tubuh.

Baca Juga:Kasat Narkoba Polresta Karawang dan 7 Polisi Lain Ditahan Gegara Bebaskan Pengedar Obat Keras

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, temuan tersebut diperoleh melalui pengambilan sampel dan pengujian produk serta penelusuran terhadap fasilitas distribusi dan produksi.

"Penggunaan obat bahan alam yang mengandung BKO dapat membahayakan kesehatan karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti jenis maupun dosis bahan kimia obat yang terkandung di dalamnya," ujar Taruna kepada wartawan, Rabu (18/11).

Berdasarkan hasil pengujian, BPOM menemukan sejumlah bahan kimia obat, di antaranya sildenafil, parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, piroksikam, fenilbutazon, allopurinol, glipizid, mikonazol, siproheptadin, furosemid, dan fenolftalein.

Beberapa produk bahkan mengandung lebih dari satu jenis bahan kimia obat. Slimming Coffee, misalnya, ditemukan mengandung furosemid dan fenolftalein.

Sementara Otot Urat Sembilan Raja Kapsul mengandung parasetamol, natrium diklofenak, dan deksametason.

Produk lainnya, Kapsul Asam Urat & Flu Tulang Sirih Bumi, mengandung empat BKO sekaligus, yakni parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, dan piroksikam.

Kandungan serupa juga ditemukan dalam Sari Binahong Plus Buah Pinang yang mengandung parasetamol, deksametason, piroksikam, dan fenilbutazon.

BPOM mengingatkan, penggunaan bahan kimia obat tanpa dosis dan indikasi yang jelas dapat memicu efek samping serius. Sildenafil berisiko menimbulkan efek samping dan interaksi berbahaya apabila dikonsumsi bersama obat tertentu.

Deksametason yang termasuk golongan kortikosteroid juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan jika digunakan tanpa pengawasan.

Sementara natrium diklofenak dan piroksikam yang termasuk obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS) berpotensi meningkatkan risiko gangguan saluran cerna dan ginjal.

Selain itu, glipizid dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah secara berlebihan atau hipoglikemia apabila digunakan tidak sesuai indikasi dan dosis.

Taruna menegaskan, BPOM akan menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran melalui penelusuran sumber produksi dan distribusi.

Pengawasan juga dilakukan terhadap peredaran produk melalui kanal penjualan daring.

Pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Masyarakat diminta tidak membeli maupun menggunakan 39 produk yang masuk dalam daftar temuan BPOM.

Sebelum membeli obat bahan alam atau suplemen kesehatan, masyarakat juga diimbau menerapkan Cek KLIK, yakni memeriksa Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa.

Keabsahan nomor izin edar dapat diperiksa melalui situs cekbpom.pom.go.id atau aplikasi BPOM Mobile.

Masyarakat juga perlu mewaspadai klaim khasiat instan, harga yang tidak wajar, serta nomor izin edar yang tidak dapat diverifikasi.

Berikut daftar 39 obat bahan alam ilegal yang mengandung bahan kimia obat berdasarkan hasil pengawasan BPOM periode Agustus–September 2026: