JawaPos.com – Kanker prostat termasuk salah satu jenis kanker yang paling sering ditemukan pada laki-laki. Meski demikian, penyakit ini memiliki peluang kesembuhan yang tinggi apabila terdeteksi dan ditangani sejak dini. Karena itu, pria dianjurkan mulai melakukan pemeriksaan prostat sejak usia 50 tahun, meskipun belum merasakan gejala.

Dokter Spesialis Urologi Mayapada Hospital Kuningan dr. Johannes Aritonang, B.MedSc., Sp.U, DU, FICS – menjelaskan, prostat merupakan kelenjar yang hanya dimiliki laki-laki dan berfungsi menghasilkan air mani. Seiring bertambahnya usia, kelenjar tersebut dapat mengalami pembesaran jinak maupun berkembang menjadi kanker prostat.

“Karena sebenarnya kanker prostat itu termasuk kanker yang paling sering ditemukan pada laki-laki, dan yang paling bisa disembuhkan sebetulnya, asalkan bisa terdeteksi lebih awal atau lebih dini, ya,” ujar

dr. Johannes Aritonang, B.MedSc., Sp.U, DU, FICS dalam Forum Community and Media Gathering di Jakarta, Senin (16/11).

Menurut dia, pemeriksaan prostat sebaiknya mulai dilakukan ketika pria memasuki usia 50 tahun. Skrining dapat dilakukan melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG), tes pancaran urine atau uroflowmetri, serta pemeriksaan kadar Prostate Specific Antigen (PSA) dalam darah.

Pemeriksaan tersebut penting karena gangguan prostat tidak selalu langsung menunjukkan gejala. Adapun keluhan yang perlu diwaspadai antara lain frekuensi buang air kecil meningkat, terutama pada malam hari, sulit menahan keinginan buang air kecil, hingga aliran urine melemah dan tersendat.

“Jadi biasanya gejala yang paling sering, gejala iritatif seperti malam bangun kencing lebih dari dua kali biasanya, atau frekuensi kencing yang dalam satu hari itu meningkat misalnya lebih dari tujuh kali,” jelasnya.

dr. Johannes Aritonang, B.MedSc., Sp.U, DU, FICS menegaskan, gejala tersebut tidak serta-merta menunjukkan kanker prostat. Keluhan serupa dapat muncul akibat pembesaran prostat jinak atau Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), bahkan infeksi saluran kemih. Karena itu, diperlukan pemeriksaan medis untuk memastikan penyebabnya.

Perangkat kedokteran untuk menangani kanker prostat. (Istimewa).

Dia juga mengungkapkan, gangguan prostat kini mulai ditemukan pada pria berusia lebih muda. Perubahan gaya hidup menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

“Saya juga selama praktik menjadi urolog itu trennya waktu zaman sekolah mungkin pasien-pasien usia di atas 55 atau di atas 60, tapi makin ke sini pasien usia di bawah 50 tahun pun ya misalnya 49, 48 tahun itu sudah mulai ada pembesaran prostat ya,” katanya.

Dari sisi penyakit dalam, Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Vivi Lesmana, Sp.PD-KR menjelaskan, penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi juga dapat menimbulkan keluhan yang menyerupai gangguan prostat. Pada penderita diabetes, misalnya, kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan frekuensi buang air kecil meningkat.

dr. Vivi Lesmana, Sp.PD-KR mengingatkan, pemeriksaan pasien sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu penyakit. Keluhan buang air kecil yang dialami pasien dengan penyakit metabolik juga perlu dievaluasi untuk melihat kemungkinan adanya gangguan prostat.

Dia menambahkan, faktor lingkungan dan gaya hidup turut berperan dalam munculnya penyakit metabolik. Kebiasaan mengonsumsi makanan manis, jarang berolahraga, serta terlalu banyak duduk perlu diwaspadai.

“Biasanya 30 persen itu yang dari faktor genetik, tapi paling sering yang menyebabkannya itu adalah faktor lingkungan dan juga lifestyle,” ungkap dr. Vivi Lesmana, Sp.PD-KR.

Menurut dia, hipertensi dan kolesterol yang tidak terkontrol juga dapat meningkatkan peradangan pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah kecil di area prostat. Kondisi tersebut dapat merangsang perkembangan sel dan mempercepat terjadinya pembesaran prostat jinak.

Karena itu, pengendalian tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol perlu dilakukan sejak dini. Aktivitas fisik serta pola hidup sehat juga menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan tubuh.

dr. Johannes Aritonang, B.MedSc., Sp.U, DU, FICS turut meluruskan sejumlah mitos terkait gangguan prostat. Salah satunya anggapan bahwa jarang melakukan hubungan seksual dapat mempercepat pembesaran prostat atau memicu kanker prostat.

“Dan itu sudah dijawab sebetulnya, itu adalah hoaks. Jadi nggak betul gitu ya. Jadi kurang aktivitas seksual atau kurang berhubungan dengan pasangan itu tidak mempengaruhi akan semakin cepat nih pembesaran prostatnya, tidak seperti itu,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pembesaran prostat berkaitan dengan perubahan keseimbangan hormon seiring bertambahnya usia. Sementara itu, gaya hidup dan penyakit penyerta dapat memperberat atau mempercepat kondisi tersebut.

Ada beberapa pemeriksaan medis yang bisa dilakukan di Mayapada Hospital Kuningan. Pertama Water Vapor Therapy (Rezum™️), ini merupakan terapi minimal invasif untuk mengatasi pembesaran prostat jinak (BPH). Minimal invasif berarti tindakan dilakukan tanpa sayatan pada tubuh atau operasi besar. Prosedur berlangsung sekitar 10–15 menit dengan mengarahkan uap air steril ke jaringan prostat yang membesar dan menekan saluran kemih. Paparan uap membuat jaringan prostat menyusut dan kemudian diserap tubuh, sehingga aliran urine kembali lebih lancar.

Terapi ini dirancang untuk mempertahankan fungsi ejakulasi, dengan perbaikan keluhan berkemih secara bertahap dalam beberapa minggu. Di Mayapada Hospital Kuningan (MHKN), Water Vapor Therapy (Rezum™️) dilakukan menggunakan alat khusus (Rezum Delivery Device) yang steril dan sekali pakai untuk mengurangi risiko infeksi silang sekaligus menjaga presisi hantaran uap air tetap optimal.

Terapi ini tersedia di layanan unggulan Tahir Uro-Nephrology Center sebagai layanan khusus penanganan gangguan saluran ginjal dan saluran kemih, mulai dari deteksi, diagnosis, penanganan, hingga pemulihan.

Kedua, Tahir Uro-Nephrology Center Mayapada Hospital Kuningan (MHKN) menyediakan layanan komprehensif untuk diagnosis dan penanganan gangguan ginjal dan saluran kemih pada pasien dewasa maupun anak.

Layanan mencakup deteksi dini hingga tindakan non-invasif dan minimal invasif untuk menangani berbagai kondisi, seperti batu ginjal, pembesaran prostat jinak (BPH), infeksi saluran kemih, penyakit dan gagal ginjal akut maupun kronis, serta komplikasi ginjal akibat hipertensi dan diabetes.

Pelayanan didukung tim dokter multidisiplin serta fasilitas diagnostik dan teknologi medis untuk menunjang penanganan sesuai kondisi pasien.

Kapabilitas layanan urologi Mayapada Hospital Kuningan didukung oleh integrasi keahlian medis dan teknologi di seluruh unit Mayapada Hospital.

Salah satunya melalui kehadiran teknologi robotik da Vinci Xi yang tersedia di Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS), untuk prosedur bedah robotik kanker prostat melalui radikal prostatektomi serta operasi kista ginjal.