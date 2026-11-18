

JawaPos.com - Kader posyandu di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara mendapat pelatihan keterampilan psikologis. Program ini untuk memastikan mereka mampu memberikan pendampingan kesehatan mental ibu hamil hingga pascamelahirkan. Sebab, kesehatan ibu hamil menjadi aspek penting selain memastikan kesehatan bayi.

Program ini diinisiasi DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak bersama DPW Garnita Malahayati Partai NasDem DKI Jakarta. Partai bekerja sama dengan SURYA (Suara, Ruang dan Daya) untuk Perempuan dan Anak Indonesia melalui program Jaga Ibu Academy.

Anggota Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Regina Suwono mengatakan, kader Posyandu bekerja langsung dengan ibu dan anak. Dengan begitu mereka lebih memahami kondisi ibu hamil.

Keterampilan kader posyandu harus ditingkatkan. Sehingga tidak hanya berfokus pada pemantauan tumbuh kembang anak, tetapi juga perlu memberi ruang bagi kondisi psikologis ibu, baik selama kehamilan maupun setelah melahirkan.

"Di sini, kami menitikberatkan pada kesehatan mental ibu hamil dan pascamelahirkan. Karena kita percaya, kalau ingin melahirkan generasi emas yang sehat, baik, dan tumbuh kembangnya bagus, kita harus merawat dulu sumbernya, yaitu ibunya," ujar Regina, Rabu (18/11).

Dengan kepekaan yang lebih tinggi, maka kader posyandu bisa lebih mudah menangani kesehatan mental ibu hamil.

"Selama ini, di Posyandu, kita lebih banyak menitikberatkan pada kesehatan anaknya saja, kesehatan bayinya, tetapi kadang melupakan kesehatan mental ibunya. Padahal, kader Posyandu yang setiap bulan bertemu dengan keluarga juga perlu memahami bagaimana mendampingi ibu secara mental dan emosional," imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari Nina Zainab Mahdi, praktisi trauma dan hipnoterapis klinis tersertifikasi BNSP RI sekaligus pendiri Berani Pulih Bersama. Materi disampaikan melalui pendekatan reflektif dan interaktif, termasuk simulasi komunikasi empatik agar kader lebih memahami cara mendengarkan serta merespons kondisi ibu.

Regina menjelaskan, Jaga Ibu Academy merupakan bagian dari peluncuran program SURYA dalam rangka memperingati HUT ke-15 Partai NasDem. Kelurahan Kebon Bawang dipilih sebagai lokasi percontohan sebelum program diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.

Ia berharap, program tersebut dapat menjangkau sekitar 30.000 hingga 40.000 kader Posyandu melalui pengembangan kegiatan bersama struktur Partai NasDem di daerah.

"Ini merupakan pilot project di Jakarta yang nantinya diharapkan dapat diikuti oleh seluruh DPD Partai NasDem di Indonesia. Harapan kami, program ini bisa menjangkau sekitar 30.000 sampai 40.000 kader Posyandu," tutur Regina.

Sementara itu, Ketua DPW Garnita Malahayati Partai NasDem DKI Jakarta Dini Adhayani menyampaikan, Kebon Bawang menjadi lokasi percontohan yang melibatkan kader Posyandu dari 16 RW. Kegiatan tersebut juga diikuti unsur Kelompok Kerja (Pokja) I dari 16 RW di wilayah yang sama.

Dini berharap, pembekalan yang diterima peserta tidak berhenti sebagai pengetahuan selama kegiatan, tetapi dapat diterapkan dalam pelayanan sehari-hari dan diteruskan kepada kader lain di lingkungan masing-masing.