JawaPos.com – Penyakit batu saluran kemih (BSK) atau yang dikenal dengan batu ginjal mengalami peningkatan 37 persen dalam 20 tahun terakhir. Namun, penanganan batu ginjal pun tak selalu berujung dengan operasi.

Pada tahap awal, batu ginjal yang masih berukuran kecil sering tidak menunjukkan gejala. Umumnya, gejala batu ginjal akan terasa saat batu mulai membesar atau bergerak ke saluran kemih (ureter).

Nyeri akibat batu ginjal umumnya dirasakan di area pinggang belakang, sisi perut bagian bawah, baik di sisi kanan maupun kiri. Pada beberapa kasus, nyeri dapat menjalar ke perut bagian depan, selangkangan, hingga organ intim ketika batu bergerak dari ginjal menuju kandung kemih melalui saluran kemih (ureter).

Diungkapkan, dr. Dimas Nugroho, Sp.U, Dokter Spesialis Urologi di Bethaida Hospital Gading Serpong, nyeri pinggang yang hilang timbul atau muncul secara tiba-tiba dengan intensitas hebat perlu diwaspadai, terutama jika disertai demam tinggi, menggigil, mual, muntah, atau tidak bisa buang air kecil sama sekali.

“Jika mengalami gejala tersebut, segera periksakan diri ke dokter agar penyebabnya dapat diketahui dan ditangani dengan tepat,” ujar dr. Dimas Nugroho.

Lalu, perubahan warna urine menjadi kemerahan seperti bercampur dengan darah kecokelatan atau urine tampak keruh dan berbau menyengat juga perlu diwaspadai. Gejala ini menunjukkan adanya gangguan pada saluran kemih dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

4 Prosedur Penanganan Batu Ginjal

Penanganan batu ginjal tidak selalu sama untuk semua kasus. Sebab, dokter akan memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh dan penanganannya dapat berbeda bergantung pada ukuran, lokasi, serta kondisi batu.

Sejumlah prosedur medis dapat menjadi pilihan dalam penanganan batu ginjal, di antaranya Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL), Ureterorenoscopy (URS), Retrograde Intra Renal Surgery (RIRS), dan Mini Percutaneous Nephrolithotomy (Mini PCNL).

Pertama, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) merupakan prosedur non-invasif (tanpa sayatan) untuk menghancurkan batu ginjal menggunakan gelombang kejut dari luar tubuh tanpa perlu membuat sayatan, sehingga pecahan batu dapat keluar secara alami bersama urine. Prosedur ESWL diindikasikan untuk batu ginjal atau sebagian batu ureter pada posisi tertentu, dengan ukuran hingga 1 cm, tidak terlalu keras, dan kepadatan tidak lebih dari 1.000 Hounsfield Unit (HU).

Kedua, Ureterorenoscopy (URS) menggunakan kamera kecil atau endoskop yang dimasukkan melalui saluran kemih untuk memecah atau mengambil batu yang menyumbat ureter.

Ketiga, Retrograde Intra Renal Surgery (RIRS) RIRS merupakan prosedur minimal invasif yang menggunakan teropong fleksibel untuk menjangkau bagian dalam ginjal melalui saluran kemih alami tanpa sayatan luar. Prosedur ini dapat dipertimbangkan untuk batu ginjal dengan ukuran ideal hingga 2 cm, termasuk batu dengan kepadatan tinggi atau yang berada di lokasi sulit, seperti kaliks inferior. Batu dihancurkan langsung di dalam ginjal menggunakan laser, kemudian serpihan batu dikeluarkan dengan bantuan alat pengisap (suction) atau keranjang khusus (basket).

Untuk mendukung prosedur RIRS, Bethsaida Hospital Gading Serpong dilengkapi teknologi Laser Magneto yang mampu menghancurkan batu ginjal, termasuk batu berukuran besar atau keras, menjadi serpihan halus dalam waktu lebih singkat dibandingkan alat laser lainnya.

Selain itu, ada Tidor Intelligent IRP Monitoring System dalam tindakan RIRS, yang berfungsi mengatur tekanan cairan di dalam ginjal dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara real-time selama prosedur.

Sistem ini membantu mengendalikan tekanan di dalam ginjal serta mengurangi risiko barotrauma dan kerusakan akibat panas (thermal damage) agar prosedur RIRS dapat berlangsung lebih cepat, presisi, dan aman, dengan pengembangan teknologi ke depannya yang berpotensi memungkinkan tindakan dilakukan secara robotik untuk meningkatkan akurasi dan keamanan prosedur.