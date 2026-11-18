JawaPos.com – Penyakit jantung kini makin banyak menyasar mereka yang berada di usia produktif. Temuan tersebut tergambar dari pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) terhadap 5.123 orang yang dilakukan Heartology Cardiovascular Hospital.

Pemeriksaan EKG berseri itu berlangsung selama enam bulan, April hingga September 2026. Pesertanya berasal dari komunitas, sekolah, perusahaan, agen asuransi, institusi keagamaan, hingga masyarakat umum.

Hospital Director Heartology, Dr. dr. Faris Basalamah, Sp.JP(K), mengatakan serangan jantung dulu identik dengan usia lanjut. Tapi kini, rata-rata serangan jantung terjadi pada usia 40-an.

Menurut dia, pergeseran ke usia yang lebih muda dinilai menjadi beban, terutama secara ekonomi, karena yang terdampak adalah kelompok usia produktif. Jika sampai menimbulkan gangguan atau kecacatan, kualitas hidup pasien ikut menurun.

Dalam pemeriksaan tersebut, Faris menyebut penyakit jantung koroner menjadi temuan yang paling banyak, disusul aritmia atau gangguan irama jantung. Penyakit jantung koroner umumnya ditemukan di usia 40-an. Aritmia bisa muncul lebih muda karena dipengaruhi faktor genetik, selain pola hidup tidak sehat seperti kebiasaan makan.

Gejala Paling Sering

Pada usia 40-an, gejala yang paling sering dirasakan pasien adalah sakit dada. Faris menjelaskan, penyakit jantung koroner terbagi dua. Pada serangan jantung, nyeri dada muncul mendadak, disertai keringat dingin dan sesak. Kondisi ini bahkan bisa berujung pada sudden death.

Sementara pada penyakit jantung koroner yang stabil, nyeri timbul saat beraktivitas, misalnya berlari, dan mereda ketika berhenti. Gejala juga sedikit berbeda antara pria dan wanita. Perbedaan lebih terlihat pada lansia dan penderita diabetes, yang biasanya langsung merasakan sesak napas.

Waspada Olahraga Intensitas Tinggi

Faris menilai kesadaran periksa jantung cukup baik pada mereka yang gemar berolahraga. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa masih ada pelari yang mengikuti maraton tanpa persiapan dan pemeriksaan terlebih dahulu, hingga pingsan bahkan mengalami sudden death.

Menurut dia, hubungan olahraga dan kejadian kardiovaskular berbentuk seperti huruf U. Kejadian turun seiring meningkatnya intensitas olahraga, tetapi naik lagi bila intensitasnya terlalu tinggi, dan aritmia menjadi yang paling sering muncul. “Itu yang harus diwaspadai, tentu saja kita harus melakukan medical check-up,” katanya.

Heartology sendiri menyebut pemeriksaan EKG dilakukan di berbagai kegiatan, termasuk ajang lari maraton, dan akan terus dijalankan secara rutin.

Tantangan Pasien Jantung

Faris menyebut tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran untuk memeriksakan diri sebelum bergejala. Sebagian orang bahkan enggan karena takut penyakitnya ketahuan.

“Itu sesuatu yang salah. Justru kalau melakukan medical check-up lebih awal, mendeteksi lebih dini, kita bisa mencegah. Jangan sampai nanti terjadi masalah yang lebih berat dan mengganggu kualitas hidup, termasuk serangan jantung dan stroke,” jelasnya.

Padahal, sejumlah gangguan jantung dapat berkembang tanpa gejala yang jelas. Faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, dan gangguan irama jantung perlu dipantau sejak dini. EKG merekam aktivitas listrik jantung sehingga membantu dokter mengidentifikasi gangguan irama dan perubahan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Faris menegaskan EKG tetap harus diinterpretasikan dokter sesuai kondisi klinis masing-masing. “Kita tidak bisa hanya menunggu sampai seseorang mengalami gejala atau bahkan serangan jantung untuk mulai memperhatikan kesehatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Direktur Heartology, dr. Ridwan T. Lembong, menambahkan bahwa temuan dini membuat biaya pengobatan lebih kecil dibanding saat penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Menurut dia, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab merawat pasien yang sudah sakit, tetapi juga perlu berperan aktif memberi edukasi dan memperluas akses pencegahan.

“Nilai terbesar dari pencapaian ini bukan hanya pada angka yang berhasil diraih, melainkan pada semakin banyaknya masyarakat yang mulai memberikan perhatian terhadap kesehatan jantungnya,” kata Ridwan.