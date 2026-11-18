JawaPos.com – Pemenuhan nutrisi harian sangat penting untuk tumbuh dan kembang anak termasuk kecerdasan. Selain makanan bergizi, pemenuhi nutrisi harian bisa ditunjang dengan mengosumsi susu.

Pada 2025, konsumsi susu nasional tercatat sebesar 2,3 kg per kapita per tahun. Sementara hanya 9,4 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengonsumsi susu lebih dari sekali sehari.

Data ini menunjukkan pentingnya edukasi mengenai gizi seimbang dan keragaman pangan sebagai bagian dari upaya mendukung tumbuh kembang anak. Keragaman pangan menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan gizi, termasuk melalui konsumsi susu sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang.

Diungkapkan Dietisien Ditia Fitri Arinda, S.Gz., MPH, pemenuhan nutrisi anak perlu disesuaikan dengan kebutuhan di setiap tahapan usia. Selain melalui makanan bergizi seimbang, susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi harian anak.

Tapi, sebagai orang tua tentu harus cermat dalam memilih susu yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kandungan yang baik untuk mendukung kecerdasan, daya tahan tubuh kuat, pencernaan sehat, dan pertumbuhan tinggi badan.

“Dengan kandungan Cod Liver Oil, DHA, Omega 3 & 6, protein, kalsium, zat besi, dan vitamin yang turut berperan dalam mendukung tumbuh kembang Si Kecil,” ujar Ditia dalam keterangannya baru-baru ini.

Misalnya, susu yang mengandung tinggi Omega-3 sangat baik untuk mengoptimalkan perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak.

Lalu vitamin, seperti A dan D, sangat baik untuk mata dan membantu penyerapan kalsium serta imun yang kuat.

Kolaborasi lewat Susu untuk Nutrisi Anak Indonesia

Melihat pentingnya susu harian untuk menunjang nutrisi anak, Susu vidoran Xmart dengan New Improved Xmart Formula STAR Boost yang diperkaya COD Liver Oil atau minyak hati Ikan Kod yang mengandung Omega 3 & 6 lebih tinggi dibandingkan dengan minyak ikan lainnya, dan kaya vitamin A & D. Bahkan dilengkapi tinggi DHA, Omega 3&6, Kolin, Protein, Kalsium, Zat Besi, vitamin D3, dan Inulin.

Kegiatan Dunia S.M.A.R.T vidoran STAR Moment Roadshow. (IST)

Vidoran menghadirkan Dunia S.M.A.R.T vidoran STAR Moment Roadshow yang berkolaborasi dengan Indomaret Peduli Berbagi, mengusung tema Dukung Nutrisi Anak Indonesia, Wujudkan Generasi Emas. Didukung oleh pemerintah setempat, kegiatan ini juga menghadirkan edukasi gizi bersama nutritionist, serta pemeriksaan tumbuh kembang anak. Melalui edukasi ini, orang tua diajak memahami kebutuhan nutrisi anak sesuai tahapan usia

Endang Wijaya, Senior General Manager Brand Consumer Marketing — Nutritionals, Women & Children VMS, and Children OTC PT Tempo Scan Pacific Tbk. Mengatakan, nutrisi bukan sekadar pilihan, melainkan hak setiap anak untuk mendukung tumbuh kembang dan mengoptimalkan potensinya.