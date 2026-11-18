JawaPos.com - Perut sering terasa kembung, cepat kenyang, atau nyeri di area perut dan panggul kerap dianggap sebagai keluhan biasa. Namun, jika keluhan terus berulang, semakin sering, atau terasa berbeda dari biasanya, hal ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pada ovarium, termasuk kanker ovarium.

Dalam kondisi tertentu, diperlukan penanganan melalui tindakan operasi yang kini dapat dilakukan dengan teknologi robotik da Vinci Xi dengan sayatan yang lebih kecil. Namun, pemeriksaan menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan penanganan yang sesuai dengan kondisi pasien.



Teknologi Robotik da Vinci Xi

Dijelaskan oleh Dr. dr. Tricia Dewi Anggraeni, SpOG(K) Subsp.Onk dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan, kanker ovarium tidak selalu menimbulkan gejala yang khas. Keluhannya bahkan dapat menyerupai masalah pencernaan.

“Beberapa keluhan yang perlu diperhatikan antara lain perut sering terasa kembung atau membesar, nyeri pada perut atau panggul, cepat merasa kenyang meskipun baru makan sedikit, serta perubahan kebiasaan buang air kecil atau buang air besar. Bila keluhan menetap atau semakin sering dirasakan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan,” jelas dr. Tricia.

Keluhan tersebut tidak serta-merta berarti kanker ovarium. “Dokter perlu melakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan fisik dan USG, untuk mengetahui penyebabnya. Jika ditemukan tanda yang perlu diperiksa lebih lanjut, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan, termasuk tes darah untuk melihat kadar penanda tumor CA-125. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kondisi yang perlu dicurigai, kami akan menilai penyakit secara lebih menyeluruh untuk menentukan terapi dan jenis operasi yang paling sesuai, termasuk operasi robotik,” terang dr. Tricia.

Pada kanker ovarium, operasi surgical staging dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kanker telah menyebar dan menentukan stadiumnya secara akurat. “Bedah robotik dapat dipertimbangkan pada pasien terpilih yang diduga mengalami kanker stadium awal, terutama dengan ukuran tumor relatif kecil (kurang dari 10 cm). Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk melengkapi proses staging yang belum tuntas pada operasi sebelumnya (incomplete surgical staging),” jelas dr. Tricia.

Selain pada kanker ovarium stadium awal, operasi robotik juga dapat dipertimbangkan pada pasien terpilih dengan kanker ovarium stadium lanjut yang telah menjalani kemoterapi neoadjuvan (kemoterapi sebelum operasi) dan menunjukkan respons lengkap (complete response) terhadap pengobatan.

“Pada kondisi tersebut, teknologi robotik dapat digunakan untuk tindakan interval debulking surgery, yaitu operasi pengangkatan jaringan tumor setelah kemoterapi, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi menyeluruh dan kondisi masing-masing pasien,” lanjut dr. Fara.

Penggunaan teknologi robotik sendiri memungkinkan operasi dilakukan secara lebih teliti di area panggul yang sempit dan kompleks, melalui visualisasi 3D yang lebih detail serta instrumen yang fleksibel dan presisi, sehingga tindakan dapat dilakukan lebih terarah dengan tetap memperhatikan jaringan dan organ penting di sekitarnya.



Teknologi Robotik da Vinci Xi

“Selama operasi, sistem robotik sepenuhnya dikendalikan oleh dokter dan tidak bekerja secara otomatis. Namun, yang terpenting bukan memilih teknologi yang paling canggih, tetapi memilih pendekatan yang paling tepat dan memberikan manfaat terbaik bagi masing-masing pasien,” pungkas dr. Fara.

Kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan kanker ovarium saat ini tidak hanya sekadar kecanggihan teknologi, tetapi juga perawatan yang komprehensif, serta keahlian klinis dari tim dokter, yang mendukung keamanan dan kenyamanan pasien.

Mendukung hal tersebut, Mayapada Hospital memiliki layanan Obstetrics & Gynecology Center yang menangani berbagai masalah kesehatan reproduksi perempuan dengan dukungan dokter spesialis dan subspesialis, termasuk tindakan operasi minimal invasif dengan bantuan teknologi robot da Vinci Xi yang tersedia di MHJS, serta dukungan teknologi diagnostik canggih, PET-CT Scan dan SPECT Scan yang tersedia di Poli Kedokteran Nuklir.

Melalui pendekatan Comprehensive Cancer Care, penanganan kanker ginekologi didukung kolaborasi tim dokter dari berbagai spesialisasi dan subspesialisasi dalam Tumor Board, untuk menentukan strategi penanganan yang tepat. Selain itu, tersedia dukungan tim Patient Navigator yang mendampingi pasien dan keluarga agar proses perawatan lebih terarah dan terkoordinasi.