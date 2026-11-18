JawaPos.com - Di tengah kebiasaan mendokumentasikan kehidupan melalui media sosial, anak muda Jepang justru kembali melirik buku harian kertas. Aktivitas menulis tangan atau journaling semakin diminati sebagai cara untuk merefleksikan pengalaman sehari-hari sekaligus menjaga kesehatan mental.

Dilansir dari Kyodo, Rabu (18/11), penjualan buku harian di Jepang terus meningkat seiring tumbuhnya komunitas media sosial yang membagikan tulisan jurnal mereka. Tren ini terutama berkembang di kalangan generasi yang lahir sejak pertengahan 1990-an, kelompok yang terbiasa mendokumentasikan kehidupan secara digital.

Salah satu produk yang menjadi pemicu tren adalah My Book terbitan Shinchosha Publishing Co. Buku harian tersebut dijual seharga JPY 572 atau sekitar Rp 65.208. Penjualan edisi 2026 telah melampaui 180.000 eksemplar, sedangkan edisi 2027 sudah mencatat penjualan di atas ekspektasi penerbit.

Bentuknya menyerupai buku paperback dengan halaman kosong yang dilengkapi tanggal. Pengguna bebas mengisi halaman tersebut sesuai keinginan, sehingga bisa menjadikannya seperti buku yang ditulis dan disusun sendiri.

"Sepertinya produk ini semakin populer karena orang bisa menentukan sendiri format tulisannya. Mereka bisa sekadar mencatat kejadian sehari-hari atau menyisipkan materi tambahan seperti ilustrasi, foto, dan tiket bekas," kata Koichiro Ishii dari bagian pemasaran Shinchosha.

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Tren serupa terlihat di Shibuya Loft, toko perlengkapan rumah tangga di Tokyo yang menyediakan lebih dari 90 jenis buku harian. Penjualan produk tersebut pada Oktober meningkat 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Juru bicara toko tersebut, Miki Kurihara, mengatakan produk yang diminati beragam. Mulai dari buku harian tanpa tanggal hingga jurnal yang dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang, seperti format tiga dan lima tahun.

Selain itu, jurnal terpandu atau guided journal juga semakin diminati. Jenis buku ini menyediakan panduan atau pertanyaan untuk membantu pengguna membangun kebiasaan menulis secara rutin.

Salah satu produk yang populer adalah Easy Journal 3 Things dari Daigo Corp., perusahaan yang berbasis di Osaka. Dengan harga JPY 1.045 atau sekitar Rp 119.130, buku berukuran telapak tangan tersebut mengajak pengguna mencatat tiga hal yang terjadi sepanjang hari.

Produk lain adalah 3 Years Interview Diary dari Iroha Publishing Inc. yang dijual seharga JPY 3.410 atau sekitar Rp 388.740. Buku ini menyajikan pertanyaan berbeda setiap hari, seperti "Apa yang akhir-akhir ini memenuhi pikiran Anda?"

Sementara itu, Takahashi Shoten Co. menawarkan 3-Year Diary No. 18 dengan harga JPY 1.870 atau sekitar Rp 213.180. Buku harian tersebut diminati karena memiliki format yang memungkinkan pengguna membandingkan catatan pada tanggal yang sama selama tiga tahun.