JawaPos.com - Masalah kesehatan gigi dan mulut kerap tidak disadari karena sejumlah gangguan dapat berkembang tanpa menimbulkan rasa sakit.

Salah satunya adalah penumpukan karang gigi yang dapat memicu peradangan gusi hingga menyebabkan gigi goyang.

Dokter gigi sekaligus VP of Medical Affairs Satu Dental Group, drg. Melissa Delania, menjelaskan, masalah tersebut berawal dari plak yang terbentuk akibat sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi dan tidak dibersihkan secara optimal.

Plak yang menumpuk lama-kelamaan dapat mengeras menjadi karang gigi. Penumpukan tersebut, terutama di antara gigi dan gusi, dapat memicu iritasi hingga peradangan pada jaringan gusi.

"Plak itu tuh dari sisa-sisa makanan. Mungkin kalau orang awam bilangnya jigong gitu ya, jadi dari sisa-sisa makanan yang nempel di gigi, yang kemudian tidak bersih sikat giginya. Jadi masih ada sisa tuh plaknya di gigi," jelas drg. Melissa dalam Launching Program “5th Bersama Setiap Senyum” di Jakarta, dikutip Rabu (18/11).

Dia mengatakan, karang gigi yang tidak dibersihkan dapat membuat gusi mengalami peradangan. Salah satu tanda yang bisa dikenali adalah gusi berdarah ketika menyikat gigi.

"Gusinya radang tandanya apa, sikat gigi suka berdarah. Siapa yang mungkin sikat gigi berdarah habis itu sikatnya pelan-pelan, gusinya gak disikat supaya gak berdarah? Pasti banyak deh yang kayak gitu," ungkapnya.

Padahal, menghindari area gusi saat menyikat gigi justru dapat membuat penumpukan kotoran semakin parah. Jika peradangan terus dibiarkan, kondisi tersebut berisiko berkembang hingga menyebabkan gigi goyang.

"Kalau radang gusi dibiarkan, lama-lama giginya goyang. Dan yang paling menarik dari ini semua adalah, ini semua tidak menyebabkan rasa sakit (menyikat gusi)," kata drg. Melissa.

Kondisi tersebut membuat banyak orang tidak menyadari gangguan kesehatan gigi yang dialaminya. Bahkan, sebagian baru mengetahui masalah ketika giginya sudah mulai goyang.

Karena itu, drg. Melissa mengingatkan masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi gigi dan gusi. Salah satunya dengan memeriksa apakah terdapat lapisan putih kekuningan yang mengeras di sekitar gigi atau gusi yang mudah berdarah.

Untuk mengatasi karang gigi, masyarakat perlu melakukan pembersihan di klinik yang benar-benar dilayani oleh dokter gigi. Sebab, karang gigi yang sudah mengeras tidak dapat dihilangkan hanya dengan menyikat gigi.

"Kalau sudah menjadi karang gigi, gak bisa cuma dengan sikat gigi. Karena dia nempel cukup keras. Jadi, kita harus bersihkan dengan alat yang ada di klinik," jelasnya.

Selain melakukan pemeriksaan rutin, Melissa juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan gigi di rumah. Menurut dia, menyikat gigi dua kali sehari selama dua menit menjadi langkah dasar yang perlu dilakukan.

Gerakan menyikat gigi juga perlu diperhatikan, yakni dari arah gusi menuju gigi. Masyarakat disarankan tidak menyikat terlalu keras karena tekanan berlebihan justru dapat melukai area gusi.