JawaPos.com - Anak yang terlihat sehat secara fisik belum tentu memiliki kualitas hidup yang baik. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan orang tua agar tidak hanya memperhatikan berat badan, tinggi badan, dan perkembangan fisik anak, tetapi juga kondisi mental, emosional, serta kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Gangguan kecemasan, stres kronis, hingga kesulitan menjalin hubungan sosial bisa menjadi persoalan tersembunyi yang luput dari pemantauan. Padahal, masalah tersebut dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup anak dalam jangka panjang.

Ketua Pengurus Pusat IDAI DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp Kardio(K), mengatakan, pemantauan tumbuh kembang anak tidak boleh hanya berpatokan pada pengukuran antropometri. Kesejahteraan psikologis dan sosial harus menjadi indikator penting dalam menilai perkembangan anak.

"Kita sering kali luput memperhatikan bahwa anak yang terlihat sehat secara fisik belum tentu aman secara mental. Gangguan kecemasan, stres kronis, hingga kesulitan adaptasi sosial merupakan masalah tersembunyi yang berdampak besar pada kualitas hidup anak di kemudian hari," kata Piprim dalam Seminar Media IDAI, Selasa (17/11).

Ia menambahkan, periode 1.000 hari pertama kehidupan merupakan masa penting yang menentukan perkembangan otak anak. Bahkan, periode tersebut berkontribusi terhadap hingga 80 persen perkembangan otak. Karena itu, pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial anak perlu mendapat perhatian sejak dini.

Sementara itu, Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI Dr Teti A. Lubis, Sp.A, Subsp. TKPS (K), menjelaskan penyakit kronis pada anak tidak hanya berdampak pada kondisi fisik. Penyakit tersebut juga dapat memengaruhi kehidupan sosial, emosional, hingga pendidikan anak.

Menurutnya, dampak psikososial harus menjadi perhatian keluarga maupun tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sebab, kualitas hidup anak merupakan salah satu cerminan keberhasilan pelayanan kesehatan.

"Petugas kesehatan dan keluarga harus memberikan perhatian pada dampak psikososial anak. Kualitas hidup seorang anak merupakan cerminan dari upaya pelayanan kesehatan anak," ucap dr. Teti.

Ia menjelaskan, kualitas hidup anak dan remaja dipengaruhi sejumlah faktor, mulai jenis kelamin, usia, karakteristik pribadi dan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi. Namun, faktor psikologis seperti kepercayaan diri, optimisme, dan pengelolaan emosi memiliki pengaruh paling kuat.

Hubungan anak dengan orang tua dan teman sebaya juga ikut menentukan kondisi psikologis tersebut. Anak yang memiliki hubungan interpersonal positif cenderung mempunyai rasa percaya diri, optimisme, serta kondisi emosional yang lebih baik.

Karena itu, keterampilan sosial anak perlu dikembangkan sejak dini. Orang tua tidak cukup hanya memastikan kebutuhan fisik dan pendidikan terpenuhi, tetapi juga perlu membangun komunikasi serta hubungan yang sehat dengan anak.

dr. Teti mengingatkan, konsep sehat menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tidak sebatas terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Adapun kualitas hidup terkait kesehatan atau Health-Related Quality of Life (HRQoL) mengukur seberapa baik seseorang menjalani kehidupannya serta tingkat kesejahteraan yang dirasakan dari aspek fisik, mental, dan sosial.

Ketua UKK Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI DR Dr Fitri Hartanto, ASPA, Subsp TKPS(K), menambahkan bahwa penilaian kualitas hidup semakin penting seiring meningkatnya keberhasilan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Indonesia.

Penurunan angka kematian bayi baru lahir perlu diikuti perhatian terhadap dampak kesehatan jangka panjang. Sebab, bayi yang berhasil bertahan hidup masih berpotensi mengalami gangguan kesehatan atau morbiditas yang dapat memengaruhi kualitas hidupnya.

"Anak dengan kualitas hidup yang tinggi cenderung tumbuh menjadi individu yang kuat, sehat, dan menjadi generasi penerus yang berkualitas," pungkas dr. Fitri.

Peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026 menjadi momentum bagi IDAI untuk mengajak orang tua dan tenaga kesehatan memperluas perhatian terhadap tumbuh kembang anak. Tahun ini, Hari Anak Sedunia mengusung tema My Day, My Rights, My Future atau Hariku, Hakku, Masa Depanku.