JawaPos.com - Kondisi fisik dan status gizi anak yang terlihat baik belum tentu menandakan seluruh aspek tumbuh kembangnya berjalan optimal. Orang tua perlu memahami bahwa pertumbuhan fisik dan perkembangan kemampuan anak merupakan dua hal berbeda yang sama-sama harus dipantau sejak dini.

"Belum tentu ketika gizinya baik, dia bisa saja mengalami gangguan yang lainnya dari aspek perkembangan ataupun perilaku, bahkan emosi," ujar Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Dr. Teti A. Lubis, Sp.A, Subsp. T.K.P.S(K), Selasa (17/11).

Ia menjelaskan, pertumbuhan anak dinilai melalui sejumlah indikator antropometri. Di antaranya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, serta ukuran tubuh lainnya.

Namun, hasil pengukuran yang menunjukkan kondisi baik tidak otomatis menandakan anak terbebas dari masalah perkembangan. Anak tetap berpotensi mengalami gangguan psikologis, perilaku, maupun emosi meskipun kondisi fisik dan gizinya terlihat optimal.

dr. Teti menjelaskan, secara umum terdapat empat aspek perkembangan anak yang perlu diperhatikan orang tua. Keempatnya meliputi perkembangan motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, serta interaksi sosial.

Keempat aspek tersebut memiliki indikator yang berbeda. Karena itu, orang tua tidak cukup hanya memantau kenaikan berat badan atau pertumbuhan tinggi badan, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan anak dalam bergerak, menggunakan anggota tubuh, berkomunikasi, hingga berinteraksi dengan lingkungan.

Selain itu, aspek perilaku juga perlu menjadi perhatian tersendiri. Misalnya, anak menunjukkan perilaku terlalu hiperaktif, sulit berkonsentrasi, atau lambat memahami sesuatu.

Teti mengatakan, orang tua sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengenali perubahan perilaku anak melalui pengamatan sehari-hari. Misalnya, ketika anak cenderung diam, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, atau lambat merespons saat diajak berkomunikasi.

"Orang tua tentunya bisa menilai secara sehari-hari. Misalnya, seorang anak kenapa terlalu berdiam diri, tidak mau bergaul dengan temannya, atau bahkan kalau ditanya kurang cepat merespons," jelasnya.

Apabila menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, orang tua disarankan tidak menunda konsultasi dengan tenaga profesional. Pemeriksaan bisa dilakukan ke dokter anak, dokter spesialis tumbuh kembang, atau dokter spesialis neurologi sesuai dengan masalah yang dialami anak.