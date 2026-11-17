JawaPos.com - Screen time pada anak direkomendasikan terbatas, termasuk dalam penggunaannya untuk melakukan video call yang belakangan sering dilakukan untuk anak menyapa keluarga. Anak direkomendasikan baru bisa video call pada usia satu sampai 1,5 tahun.

"Untuk video call mungkin ya ini karena sering ya, video call itu secara rekomendasi sekitar usia 1 sampai 1,5 tahun itu boleh, tapi bukan menonton," kata Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Dr. Teti A. Lubis, Sp.A, Subsp. T.K.P.S(K), Selasa (17/11).

Berdasarkan rekomendasi World Health Organization (WHO), ia menerangkan bahwa secara umum anak di bawah usia satu tahun bahkan tidak direkomendasikan sama sekali melakukan screen time.

"Karena banyak atau ada beberapa anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa bicaranya karena paparan screen time karena terlalu muda, terlalu dini seperti usia bayi sudah dipaparkan dengan HP, TV, laptop dengan kegiatan screen time tersebut, sehingga bisa mengalami atau menjadi keadaan terlambat, terlambat bicara," tuturnya.

Oleh karena itu, dr. Teti menyebut bahwa anak direkomendasikan sudah berusia satu tahun bahkan dua tahun ke atas untuk dapat jatah screen time, itu pun secara terbatas dan harus didampingi.