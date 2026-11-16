Anak Susah Makan? Ini Cara Membantu Nafsu Makan dan Menjaga Berat Badan Tetap Naik

JawaPos.com - Anak yang sulit makan kerap membuat orang tua khawatir terutama ketika berat badan sulit bertambah.

Salah satu cara mengatasinya adalah dengan memberikan makanan bergizi dalam bentuk dan tekstur yang disukai anak, menyusun menu bervariasi, serta membangun kebiasaan makan yang sesuai dengan tahapan usianya.

Pengalaman tersebut dirasakan Susi, seorang ibu di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Berbagai menu sudah dicoba untuk anaknya yang berusia satu tahun sembilan bulan. Namun, tidak sedikit makanan yang justru ditolak. Kondisi itu membuat berat badan sang anak sulit meningkat.

Perubahan mulai terlihat setelah Susi mengikuti kegiatan Pos Gizi DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) atau PGD melalui Program PASTI.

Dalam kegiatan tersebut, dia mendapatkan pendampingan mengenai pemberian makan, pemenuhan gizi, hingga pola pengasuhan anak.

Salah satu hal yang dipelajari Susi adalah mengolah makanan menjadi berbagai bentuk agar lebih menarik.

Makanan bergizi tidak harus selalu disajikan dalam bentuk yang sama. Orang tua bisa mengembangkan variasi menu, termasuk mengolahnya menjadi camilan sehat sesuai kebutuhan anak.

Susi juga belajar menyesuaikan tekstur makanan, menyiapkan bahan pangan dengan benar, serta memperhatikan kebiasaan pemberian makan.

Dampaknya juga terlihat pada berat badan anak. Setelah mengikuti pendampingan selama 78 hari, berat badan sang anak meningkat dari 9,2 kilogram menjadi 9,6 kilogram.

“Sebelumnya, berat badan anak saya susah naik. Setelah ikut program PGD, berat badannya berangsur meningkat dari 9,2 kilogram menjadi 9,6 kilogram. Memang pernah sempat tetap, tetapi tidak turun, lalu (beratnya) naik lagi,” ungkap Susi.

Cara Mengatasi Anak Susah Makan, Jangan Hanya Fokus pada Porsi Pengalaman Susi memperlihatkan bahwa menghadapi anak yang sulit makan membutuhkan pendekatan bertahap.

Orang tua tidak cukup hanya berusaha menambah porsi makanan, tetapi juga perlu memahami kebutuhan gizi, tekstur, variasi menu, serta kebiasaan makan anak.

Pada usia balita, kebutuhan nutrisi perlu dipenuhi melalui makanan yang beragam dan sesuai tahap perkembangan. Karena itu, variasi bahan pangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Orang tua dapat mencoba beberapa langkah sederhana untuk membantu anak lebih tertarik makan.

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Pertama, menyajikan makanan dengan bentuk dan tampilan yang bervariasi. Anak terkadang lebih tertarik mencoba makanan ketika disajikan dalam bentuk berbeda.

Kedua, menyesuaikan tekstur makanan dengan kemampuan mengunyah dan menelan anak. Tekstur yang terlalu kasar atau tidak sesuai perkembangan dapat membuat anak kesulitan menghabiskan makanannya.

Ketiga, memberikan makanan dengan kandungan gizi seimbang. Menu anak sebaiknya tidak hanya mengandalkan karbohidrat, tetapi juga dilengkapi sumber protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Keempat, membangun rutinitas makan yang konsisten. Orang tua perlu membiasakan jadwal makan utama dan camilan, sekaligus menciptakan suasana makan yang nyaman tanpa paksaan.

Jika anak terus mengalami kesulitan makan, berat badan tidak bertambah, atau justru menurun, orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya.

Pentingnya Pendampingan Orang Tua dalam Mencegah Stunting Persoalan yang dialami Susi bukan kasus yang berdiri sendiri.

Masih banyak keluarga menghadapi tantangan serupa, mulai dari anak yang sulit makan hingga keterbatasan pengetahuan mengenai pemberian makanan sesuai usia.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, hampir satu dari lima balita di Indonesia masih mengalami stunting.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode penting sejak kehamilan hingga usia dua tahun.

Kondisi ini dapat berdampak terhadap perkembangan fisik maupun kemampuan kognitif anak.

Pencegahannya tidak cukup hanya dengan menyediakan makanan bergizi.

Pengetahuan orang tua mengenai pemberian makan, pengasuhan, kebersihan, serta pemantauan pertumbuhan juga memiliki peran penting.

Dalam kegiatan PGD yang diikuti Susi, pendampingan dilakukan melalui kelas makan selama 12 hari pertama.

Anak mendapatkan kesempatan mengikuti praktik pemberian makanan, sementara orang tua mempelajari cara memenuhi kebutuhan gizi dan merawat anak.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kelas edukasi dan pendampingan keluarga selama 11 minggu.

Salah satu aktivitasnya berupa demonstrasi memasak agar orang tua bisa mempraktikkan langsung cara mengolah makanan bergizi menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar.

Setiap kader mendampingi maksimal delapan anak peserta. Perkembangan berat badan juga dipantau secara berkala pada hari ke-12, 30, 60, dan 90.

Pemantauan tersebut diperlukan untuk melihat perkembangan pertumbuhan anak sekaligus mengevaluasi hasil pendampingan yang diberikan kepada keluarga.

“Program ini bermanfaat bagi saya dan keluarga. PGD mengajarkan cara mengelola makanan, cara memberikan makanan kepada anak, dan bagaimana mengasuh anak dengan benar,” ujar Susi.

Akses Bahan Pangan Bergizi Juga Menentukan Selain pengetahuan mengenai gizi, kemudahan mendapatkan bahan pangan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak.

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Susi merasakan manfaat keberadaan kebun gizi dan peternakan telur yang dikembangkan di desanya.

Fasilitas tersebut membuat warga lebih mudah memperoleh bahan pangan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke luar desa.

“Di sini ada peternakan telur, jadi kita lebih mudah membeli telurnya di desa. Kalau membeli di luar desa, butuh biaya lagi karena perjalanan jauh,” jelasnya.

Ketersediaan telur menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga.

Protein hewani, bersama zat gizi lainnya, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan anak.

Pemanfaatan potensi pangan lokal juga dapat membantu keluarga mengatur pengeluaran. Bahan pangan yang tersedia di sekitar tempat tinggal bisa diolah menjadi menu sehari-hari yang lebih beragam.

Dengan demikian, edukasi gizi dan akses terhadap bahan pangan perlu berjalan beriringan.

Pengetahuan mengenai makanan bergizi akan lebih mudah diterapkan ketika keluarga juga memiliki akses terhadap bahan pangan yang dibutuhkan.

Kebiasaan Sederhana Bisa Menjadi Awal Pencegahan Stunting Pendekatan pendampingan keluarga tersebut juga menggunakan metode positive deviance atau penyimpangan positif.

Metode ini berangkat dari praktik baik keluarga yang mampu menjaga pertumbuhan anak tetap optimal meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan kondisi lingkungan yang relatif sama dengan keluarga lainnya.

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Praktik positif tersebut kemudian diidentifikasi dan dibagikan kepada keluarga lain agar bisa diterapkan sesuai kondisi masing-masing.

Kader dan relawan mendapatkan pelatihan untuk mengenali kebiasaan pengasuhan, pemberian makan, serta perawatan kesehatan yang terbukti bermanfaat bagi pertumbuhan anak.

National Project Manager PASTI Hotmianida Panjaitan mengatakan, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan akses pangan dan kondisi ekonomi.

Pengetahuan serta kebiasaan keluarga juga menjadi faktor penting.

“Kami melihat masalah stunting tidak hanya dipengaruhi oleh akses pangan dan ekonomi, tetapi juga faktor pengetahuan dan kebiasaan yang turut memainkan peran krusial," terang Hotmianida Panjaitan.