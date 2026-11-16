6 Cara Mengatasi Cantengan dengan Aman di Rumah 

JawaPos.com - Cantengan merupakan kondisi ketika bagian tepi kuku tumbuh ke dalam kulit di sekitarnya. Kondisi ini paling sering terjadi pada jempol kaki dan dapat menimbulkan rasa nyeri, kemerahan, hingga pembengkakan.

Masalah kuku ini sering kali membuat aktivitas sehari-hari terasa tidak nyaman. Rasa sakit biasanya semakin terasa ketika berjalan, menggunakan sepatu, atau saat bagian kuku yang mengalami cantengan tersentuh.

Cantengan dapat terjadi karena beberapa kebiasaan, seperti memotong kuku terlalu pendek, menggunakan sepatu yang sempit, hingga bentuk kuku yang melengkung. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini juga dapat menyebabkan infeksi pada kulit di sekitar kuku.

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Meski begitu, cantengan ringan dapat dirawat dengan beberapa cara sederhana di rumah. Melansir dari Mayo Clinic dan Verrywell Health, Senin (16/11), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan keluhannya.

1. Rendam Kaki dengan Larutan Air Garam

Merendam kaki menggunakan air hangat yang dicampur garam Epsom dapat membantu meredakan nyeri dan rasa tidak nyaman akibat cantengan. Caranya, campurkan 1–2 sendok teh garam Epsom ke dalam ember berisi air hangat secukupnya hingga menutupi jari kaki.

Rendam selama sekitar 15-20 menit dan lakukan dua hingga tiga kali sehari. Jika terasa terlalu nyeri, kurangi jumlah garam Epsom atau cukup gunakan air hangat tanpa campuran garam.

2. Jaga Kaki Tetap Bersih dan Kering

Setelah mencuci atau merendam kaki, keringkan menggunakan handuk bersih, terutama pada bagian sekitar kuku. Selama mengalami cantengan, pastikan kaki tetap bersih agar tidak mudah mengalami infeksi.

Usahakan area sekitar kuku tidak terus-menerus lembap. Area kaki yang terlalu lembap dapat menjadi tempat bakteri berkembang sehingga meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat proses pemulihan.

3. Gunakan Kapas atau Benang Gigi

Cara selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengobati cantengan adalah menggunakan kapas atau benang gigi bersih. Letakkan sedikit kapas atau benang gigi bersih secara perlahan di bawah ujung kuku yang menancap. Cara ini bertujuan membantu kuku tumbuh di atas tepi kulit sehingga tidak terus menekan area yang terasa sakit. Ganti kapas atau benang gigi dengan yang baru setiap selesai merendam kaki.

Selain itu, oleskan salep antibiotik pada area yang bermasalah sebanyak dua kali sehari untuk membantu mencegah infeksi. Jangan memaksakan cara ini jika kuku terasa sangat sakit atau sulit diangkat.

4. Oleskan Petroleum Jelly pada Area Cantengan

Bagian kuku yang mengalami cantengan juga bisa dirawat dengan mengoleskan petroleum jelly. Bahan ini membantu menjaga area kulit yang terasa nyeri agar tetap terlindungi.

Setelah mengoleskannya, tutup bagian tersebut menggunakan perban bersih. Pastikan perban diganti secara rutin agar area cantengan tetap terjaga kebersihannya.

5. Gunakan Sepatu yang Tidak Sempit

Penggunaan sepatu yang terlalu sempit dapat memberikan tekanan pada jari kaki dan memperparah rasa nyeri akibat cantengan. Karena itu, pilih sepatu dengan ruang yang cukup luas pada bagian depan agar jari-jari kaki tidak saling berhimpitan. Selama proses pemulihan, kamu juga bisa menggunakan sandal terbuka untuk mengurangi tekanan pada kuku.

6. Gunakan Obat Pereda Nyeri

Jika cantengan menimbulkan rasa sakit yang mengganggu, Anda dapat mengonsumsi obat pereda nyeri yang dijual bebas, seperti asetaminofen atau ibuprofen. Obat-obatan tersebut dapat membantu meredakan nyeri dan mengurangi rasa tidak nyaman pada jari kaki. Gunakan sesuai petunjuk pada kemasan dan perhatikan kondisi kesehatan sebelum mengonsumsinya.