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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 16 November 2026 | 21.28 WIB

Kata Menkes: Beres-Beres Rumah Tak Cukup Disebut Olahraga

Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Ist). - Image

Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Ist).

JawaPos.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjawab keluhan emak-emak yang menganggap pekerjaan rumah tangga seperti mengepel dan mencuci sudah cukup untuk menggantikan olahraga. Menurutnya, aktivitas tersebut memang termasuk aktivitas fisik, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan olahraga kardio untuk menjaga kebugaran tubuh.

Budi menjelaskan, aktivitas fisik dan olahraga kardio memiliki manfaat serta intensitas yang berbeda. Agar olahraga efektif menguatkan tubuh, seseorang perlu mencapai kondisi yang disebut Zona Dua, yakni fase ketika detak jantung meningkat hingga tingkat tertentu sesuai usia.

"Jawabannya secara aktivitas fisik iya, tapi secara kardio belum tentu memadai," ujarnya di Instagramnya, Senin (16/11).

Karena itu, ia mengajak masyarakat, terutama ibu-ibu dan mereka yang belum terbiasa berolahraga, untuk mulai membangun kebiasaan bergerak secara bertahap. Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat atau memaksakan diri berlari.

Budi menyarankan agar olahraga dimulai dengan berjalan santai. Jika kemampuan pernapasan dan kondisi tubuh sudah lebih kuat, intensitasnya bisa ditingkatkan menjadi jalan cepat hingga berlari.

"Mulai aja pelan-pelan. Jalan santai dulu. Kalau napas udah cukup kuat, baru naikkan jadi jalan cepat. Syukur-syukur nanti bisa lari," jelasnya.

Ia menekankan, konsistensi menjadi hal penting dalam membangun kebiasaan olahraga. Masyarakat diharapkan bisa meluangkan waktu setidaknya 30 menit untuk berolahraga secara rutin.

Melalui Gerakan 1.000.000 Langkah, Kemenkes ingin mendorong masyarakat Indonesia lebih aktif bergerak dan meningkatkan kebugaran. Upaya tersebut menjadi bagian dari ajakan membangun pola hidup sehat dalam momentum HKN ke-62.

 
   
 

Editor: Kuswandi
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Tags

Beres beres rumahNgepel bukan olahragaNyuci buka olahragamenkes budi gunadi

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