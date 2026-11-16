Pentingnya Mengelola Berat Badan untuk Menangani Diabetes Tipe 2, Ini Tipsnya

JawaPos.com - Pengelolaan berat badan menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan diabetes tipe 2, terutama bagi pasien yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Sebab, penumpukan lemak tubuh dapat memicu resistensi insulin sehingga mengganggu kemampuan tubuh mengendalikan kadar gula darah.

Endocrinologist RSCM dan RSPI Pondok Indah sekaligus Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri PP PERKENI Dr. dr. Wismandari Wisnu, Sp.PD, K-EMD, FINASIM, mengatakan bahwa penanganan diabetes tidak cukup hanya berfokus pada penurunan kadar gula darah.

Tenaga kesehatan juga perlu memperhatikan faktor risiko yang dapat memicu komplikasi dalam jangka panjang.

"Setiap pasien diabetes tipe 2 memiliki kondisi dan kebutuhan perawatan yang berbeda. Selain mengendalikan kadar gula darah, tenaga kesehatan juga perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko komplikasi dalam jangka panjang," ungkap dr. Wismandari, Senin (16/11).

Ia menjelaskan, pada pasien dengan kelebihan berat badan atau obesitas, pengelolaan berat badan dapat membantu memperbaiki respons tubuh terhadap insulin. Karena itu, sasaran perawatan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien agar manfaatnya bisa dipertahankan dalam jangka panjang.

Pentingnya pengelolaan berat badan tersebut turut menjadi sorotan dalam diskusi media bertajuk Quality Weight Loss, Better Diabetes Management yang diselenggarakan Novo Indonesia bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia 2026.

Dalam diskusi tersebut, pengelolaan berat badan tidak sekadar diukur dari berkurangnya angka pada timbangan. Penurunan berat badan yang berkualitas atau quality weight loss juga perlu memperhatikan pengurangan lemak, terutama lemak viseral, tanpa mengorbankan massa otot, fungsi fisik, dan kesehatan metabolik.

Associate Director Medical and Regulatory Novo Indonesia dr. Riyanny Tarliman menjelaskan, penurunan berat badan yang tepat dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kesehatan. Selain membantu memperbaiki pengendalian gula darah, langkah tersebut juga berpotensi mengurangi risiko penyakit lain.

"Penurunan berat badan yang berkualitas bukan hanya tentang berapa kilogram berat badan yang berkurang, tetapi juga manfaat kesehatan yang menyertainya," jelas dr. Riyanny.

Ia menambahkan, pengurangan penumpukan lemak di sekitar organ dalam dapat membantu memperbaiki faktor risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, serta gangguan metabolik lainnya. Dengan begitu, keberhasilan pengelolaan berat badan perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas hidup dalam jangka panjang.

Sementara itu, Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, mengatakan diabetes masih menjadi tantangan kesehatan yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah mendorong pengendalian diabetes tipe 2 melalui upaya promotif, preventif, deteksi dini, hingga penanganan medis sesuai pedoman nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat deteksi dini melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan skrining rutin di layanan kesehatan primer. Selain itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) terus didorong sebagai fondasi perubahan perilaku masyarakat.

"Kelebihan berat badan merupakan faktor risiko diabetes tipe 2 yang dapat dimodifikasi, sehingga perlu menjadi perhatian. Bagi pasien diabetes tipe 2, khususnya yang juga hidup dengan obesitas, pengelolaan berat badan bersama tenaga kesehatan menjadi bagian penting dari penanganan," ujar Nadia.

Berdasarkan International Diabetes Federation (IDF) Diabetes Atlas edisi ke-11, Indonesia menempati peringkat kelima dunia dengan jumlah orang dewasa yang hidup dengan diabetes. Diperkirakan terdapat 20,4 juta orang berusia 20–79 tahun yang hidup dengan diabetes di Indonesia pada 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 73,2 persen diperkirakan belum terdiagnosis.

Tantangan lainnya terlihat dari prevalensi obesitas pada penduduk dewasa yang terus meningkat. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi obesitas naik dari 21,8 persen pada 2018 menjadi 23,4 persen pada 2023.

Dalam penanganan diabetes tipe 2, PERKENI merekomendasikan sejumlah pilar utama, meliputi edukasi, pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan terapi obat sesuai kebutuhan medis. Salah satu pilihan terapi medis yang berkembang adalah agonis reseptor GLP-1 (GLP-1 RA), yang memiliki manfaat membantu mengendalikan gula darah, menurunkan berat badan, serta mengurangi faktor risiko kardiovaskular.

Pengelolaan obesitas sendiri perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan perubahan perilaku. Berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Klinis (PNPK) Tata Laksana Obesitas Dewasa, penanganan juga dapat dilengkapi dengan terapi obat maupun tindakan medis tertentu, termasuk bedah bariatrik, sesuai indikasi dan evaluasi dokter.