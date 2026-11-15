Kemenkes Ungkap Status Varian Covid-19 PJ.2.1 di Indonesia

JawaPos.com - Kemunculan varian baru Covid-19, PJ.2.1, mulai menjadi perhatian dunia setelah terdeteksi di sejumlah negara. Varian turunan Omicron ini menarik perhatian para peneliti karena memiliki puluhan perubahan genetik pada protein spike yang berperan penting dalam proses infeksi virus ke sel manusia.

PJ.2.1 pertama kali teridentifikasi di Ontario, Kanada, pada 2 Mei 2026. Sejak itu, penyebarannya terpantau meluas ke Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.

Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan masuknya PJ.2.1 ke Indonesia. Terlebih, sejumlah negara mulai mencatat peningkatan proporsi varian ini dalam pemeriksaan sampel Covid-19.

Namun, masyarakat tidak perlu langsung panik. Hingga pertengahan November 2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan varian PJ.2.1 belum ditemukan di Indonesia. Pemerintah masih melakukan pemantauan melalui pemeriksaan genom virus untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian tersebut ke Tanah Air.

Kemenkes Pastikan PJ.2.1 Belum Terdeteksi di Indonesia Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyampaikan bahwa belum ada temuan varian PJ.2.1 di Indonesia sampai saat ini.

Menurut Aji, keberadaan suatu varian atau subvarian Covid-19 harus dipastikan melalui pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS).

"Belum ditemukan (sampai sekarang)," kata Aji Muhawarman dalam keterangannya.

Aji menjelaskan bahwa PJ.2.1 bukan merupakan virus Covid-19 jenis baru, melainkan salah satu subvarian dari Omicron.

Kemenkes sejauh ini belum menemukan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa PJ.2.1 menyebabkan penyakit lebih berat dibandingkan dengan varian sebelumnya, termasuk meningkatkan risiko kematian.

PJ.2.1 Sudah Terdeteksi di Sejumlah Negara Perhatian terhadap PJ.2.1 meningkat setelah varian ini ditemukan di sejumlah wilayah di luar Kanada. Seperti di Amerika Serikat, termasuk New York, California, Arizona, New Jersey, Virginia, Carolina Utara, Missouri, Oklahoma, Colorado, dan Florida.

Penyebarannya juga terpantau di beberapa negara lain, seperti Singapura, Australia, Selandia Baru, Israel, Prancis, dan Spanyol.

Di Ontario, Kanada, proporsi PJ.2.1 bahkan menunjukkan peningkatan. Laporan Public Health Ontario yang diterbitkan 2 November 2026 mencatat bahwa varian tersebut ditemukan pada 25,2 persen dari 523 sampel SARS-CoV-2 yang menjalani pengurutan genom selama periode 20 September hingga 17 Oktober 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan periode empat minggu sebelumnya, yakni 16,9 persen.

Apakah PJ.2.1 Lebih Berbahaya dan Kebal Vaksin? Banyaknya mutasi pada protein spike juga memunculkan pertanyaan terkait kemampuan PJ.2.1 menghindari sistem kekebalan tubuh.

Namun, hasil penelitian awal memberikan sejumlah indikasi yang relatif melegakan. Pengujian laboratorium belum menunjukkan kemampuan penghindaran antibodi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah varian lain yang diteliti.

Antibodi dari orang yang menerima vaksin Covid-19 yang disesuaikan dengan varian LP.8.1 masih menunjukkan kemampuan menetralkan PJ.2.1.

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