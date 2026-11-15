4 Bidang Keilmuan Prof. Dasaad Mulijono dalam Penanganan Penyakit Jantung

JawaPos.com - Perbedaan pandangan dalam dunia kedokteran tidak selalu berangkat dari perbedaan hasil pemeriksaan atau diagnosis. Latar belakang pendidikan, pengalaman klinis, hingga pendekatan terhadap suatu penyakit juga dapat memengaruhi keputusan seorang dokter dalam menangani pasien.

Hal tersebut menjadi salah satu sudut pandang dalam perdebatan ilmiah antara Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) dengan Dr. dr. Muhammad Munawar, Sp.JP(K), terkait pendekatan penanganan penyakit jantung.

Pemikiran ini sejalan dengan ungkapan dokter legendaris Sir William Osler yang menyebut kedokteran sebagai ilmu tentang ketidakpastian sekaligus seni memahami probabilitas. Artinya, praktik kedokteran tidak hanya bertumpu pada teori dan pedoman klinis, tetapi juga membutuhkan kemampuan membaca kondisi pasien secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, perjalanan pendidikan dan pengalaman Prof. Dasaad menjadi salah satu aspek yang membedakan perspektif keilmuannya.

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Empat Bidang Keilmuan dalam Perjalanan Prof. Dasaad Prof. Dasaad diketahui menghabiskan sekitar 15 tahun untuk menempuh pendidikan dan menjalani praktik kedokteran di Australia.

Pengalamannya tidak terbatas pada bidang kardiologi intervensi atau tindakan medis untuk menangani gangguan pembuluh darah jantung. Ia juga memiliki latar belakang penyakit dalam, penelitian biologi pembuluh darah, serta lifestyle medicine atau kedokteran gaya hidup.

Kombinasi tersebut tercermin dari sejumlah gelar profesional dan akademik yang disandangnya, yakni FRACP, FRACGP, FCSANZ, FSCAI, FICLM, serta PhD. Keempat bidang keilmuan itu memberikan perspektif berbeda dalam memahami penyakit kardiovaskular.

"Dokter, terutama yang dilatih melihat jantung sebagai pipa yang tersumbat cenderung berpikir: temukan penyempitan, buka, selesai. Dokter yang juga memahami penyakit dalam, peradangan, metabolisme, dan gaya hidup akan melihat lebih jauh, yaitu dinding pembuluh yang meradang dan plak yang rapuh. Ia melihat penyakitnya, bukan sekadar penyempitannya," ungkap Prof. Dasaad dalam keterangannya.

Sebagai dokter penyakit dalam, misalnya, ia terbiasa melihat hubungan antara gangguan jantung dengan kondisi kesehatan organ lain. Kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, fungsi ginjal, hingga proses peradangan dalam tubuh merupakan faktor yang saling berkaitan.

Sementara itu, penelitian biologi pembuluh darah memberinya pemahaman tentang proses terbentuknya plak, perkembangan peradangan, hingga kemungkinan pecahnya plak yang dapat memicu kejadian kardiovaskular serius.

Adapun lifestyle medicine menempatkan pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan kebiasaan sehari-hari sebagai bagian penting dalam pengelolaan penyakit.

Pendekatan ini membuat penyakit jantung tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan penyempitan pembuluh darah yang harus dibuka melalui tindakan medis.

"Pedoman baku pemasangan ring pada pasien stabil terutama ditujukan untuk meredakan nyeri dada (angina), bukan mencegah serangan jantung atau kematian di masa depan. Penanganan plak rapuh menyasar pencegahan itu dan terbukti menurunkan kejadian jantung serius secara drastis," ungkapnya.

Memahami Penyakit Jantung Lebih dari Sekadar Penyumbatan Dalam penanganan penyakit jantung koroner, tingkat penyempitan pembuluh darah memang menjadi salah satu pertimbangan penting. Namun, kondisi plak yang terbentuk di dalam pembuluh darah juga memiliki peran besar terhadap risiko terjadinya serangan jantung.

Plak aterosklerosis tidak selalu memiliki tingkat bahaya yang sama. Sebagian plak dapat menjadi rentan atau dikenal sebagai vulnerable plaque. Ketika plak mengalami ruptur dan memicu pembentukan bekuan darah, aliran darah menuju otot jantung dapat terhambat secara mendadak.

Karena itu, penilaian risiko penyakit jantung tidak cukup hanya melihat persentase penyempitan pembuluh darah. Karakteristik plak, kondisi peradangan, serta faktor risiko metabolik juga perlu diperhitungkan.

Di sinilah perbedaan pendekatan keilmuan dapat memengaruhi cara dokter membaca suatu kasus.

Dokter dengan fokus utama pada kardiologi intervensi dapat lebih menitikberatkan penilaian pada anatomi pembuluh darah dan kebutuhan tindakan. Sementara itu, pendekatan yang menggabungkan penyakit dalam, biologi pembuluh darah, dan kedokteran gaya hidup juga mempertimbangkan faktor sistemik yang memengaruhi perkembangan penyakit.

Meski demikian, kedua pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan. Penanganan pasien tetap membutuhkan penilaian individual berdasarkan kondisi klinis dan bukti ilmiah yang tersedia.

Pengalaman Pandemi Covid-19 Perbedaan perspektif tersebut semakin terlihat ketika pandemi COVID-19 melanda dunia.

Pada masa pandemi, hubungan antara infeksi SARS-CoV-2, gangguan pembekuan darah, kerusakan endotel atau lapisan dalam pembuluh darah, serta respons peradangan menjadi perhatian penting dalam dunia medis.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa infeksi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sistem pernapasan. Pada sebagian pasien, penyakit ini juga berkaitan dengan komplikasi kardiovaskular.

Yang menjadi dasar perdebatan ini, Prof. Dasaad menggabungkan pendekatan stabilisasi plak rapuh dengan pola makan whole food plant-based diet (WFPBD), yakni pola makan berbasis bahan pangan nabati utuh dan minim proses pengolahan.

Pendekatan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa pengendalian faktor risiko metabolik dan peradangan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan pembuluh darah.

Perbedaan Pandangan dengan Dr. Muhammad Munawar Di sisi lain, Dr. Muhammad Munawar disebut memiliki perspektif yang lebih berfokus pada pendekatan kardiologi intervensi, dengan mempertimbangkan derajat penyempitan pembuluh darah dan pedoman klinis yang berlaku.

Pendekatan tersebut merupakan bagian penting dari praktik kardiologi modern. Pemasangan ring atau stent, misalnya, menjadi salah satu prosedur untuk membantu mengembalikan aliran darah pada pembuluh koroner yang mengalami penyempitan.

Akan tetapi, keputusan melakukan intervensi pada pasien penyakit jantung koroner stabil memang tidak selalu didasarkan pada persentase penyempitan semata.

Pada pasien tertentu dengan penyakit jantung koroner stabil, strategi intervensi ditambah terapi medis tidak selalu memberikan keunggulan dalam menurunkan risiko kematian atau serangan jantung dibandingkan terapi medis optimal saja. Intervensi tetap dapat memberikan manfaat, terutama untuk mengendalikan gejala seperti nyeri dada atau angina.

Sebaliknya, pada kondisi tertentu, seperti sindrom koroner akut, tindakan membuka sumbatan dapat menjadi bagian penting dari penanganan untuk menyelamatkan otot jantung.

Perbedaan indikasi tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan kondisi pasien stabil dengan pasien yang mengalami keadaan darurat kardiovaskular.