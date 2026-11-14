Hati-Hati, Kebas dan Kesemutan Kaki Berpotensi Jadi Awal Neuropati Diabetik

JawaPos.com - Jangan anggap sepele kebas dan kesemutan pada bagian kaki. Meski seringkali hilang, bukan tidak mungkin itu menjadi tanda atau gejala awal neuropati diabetik.

Menurut diabetologist yang juga Founder mGanik Kelvin Candiago, kebas dan kesemutan pada kaki memang kerap dianggap sepele oleh penyandang diabetes. Karena itu, Early Action on Diabetes diangkat sebagai tema Hari Diabetes Sedunia tahun ini.

Kelvin menjelaskan bahwa neuropati diabetik merupakan kerusakan saraf yang sering ditandai dengan kesemutan, kebas, atau nyeri pada bagian kaki. Salah satu penyebabnya adalah gula darah yang tidak terkontrol.

Berdasar data pelanggan mGanik periode 2023-2025, sebanyak 41,5 persen pelanggan atau 169 dari 407 pelanggan menyampaikan keluhan kebas dan kesemutan pada bagian kaki.

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Biasanya kebas dan kesemutan itu dirasakan dalam kegiatan sehari-hari hingga membuat kesulitan mengendarai sepeda motor, berjalan di lantai, susah tidur, dan terbangun malam hari.

”Neuropati diabetik tidak boleh dianggap sepele karena kadar gula darah yang terus-menerus tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi ke saraf, sehingga saraf ikut rusak dan tidak dapat mengirimkan sinyal nyeri ke otak dengan baik,” ungkap Kelvin dikutip pada Sabtu (14/11).

Karena itu pula, Kelvin menyarankan agar masyarakat yang merasakan keluhan yang sama segera melakukan pengecekan dini agar tidak mengalami risiko komplikasi lain. Dia juga mengingatkan, neuropati diabetik berkaitan dengan kadar HbA1c yang tinggi.

Jika gejala kebas dan kesemutan pada kaki sudah dirasakan terjadi berulang kali dan mengganggu aktivitas harian, penyandang diabetes disarankan segera memeriksakan diri kepada tenaga profesional dan tidak melakukan diagnosis sembarangan.

”Semakin lama dibiarkan, kondisi pasien akan semakin memburuk, jadi kalau Anda atau kerabat Anda punya diabetes dan mulai merasakan keluhan yang sama, segera periksakan diri,” jelasnya.

Guna memastikan gula darah tetap terkendali, Kelvin menganjurkan penyandang diabetes konsisten memeriksa HbA1c. Mereka juga dianjurkan melakukan aktivitas fisik mulai dari 15 menit per hari, menjaga pola makan dengan memperhatikan jenis; jumlah; jadwal; dan jurus masak. Tentu dengan tambahan asupan nutrisi tinggi serat, tinggi protein, dan rendah beban glikemik.