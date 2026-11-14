Sakit Perut Berulang Bisa Jadi Tanda Penyakit Serius, Pemeriksaan Multidisiplin Perlu Dilakukan

JawaPos.com – Keluhan sakit perut sering kali dianggap sepele karena sering terjadi dalam keseharian. Padahal, sakit perut karena gangguan cerna tidak bisa dibiarkan jika terjadi secara berulang.

Gangguan pencernaan yang awalnya dianggap ringan dapat menjadi tanda penyakit serius. Mulai dari kanker kolorektal, tumor pankreas, dan penyakit saluran empedu, yang memerlukan diagnosis yang akurat serta penanganan oleh tim dokter multidisiplin.

Data GLOBOCAN 2024 dari WHO/IARC memperkirakan terdapat 39.751 kasus baru kanker kolorektal, 24.489 kasus kanker hati, dan 8.671 kasus kanker pankreas di Indonesia. Besarnya beban penyakit tersebut menegaskan pentingnya deteksi dini, diagnosis yang akurat, serta kesiapan layanan medis dalam menangani kasus pencernaan kompleks melalui pendekatan multidisiplin.

Pemeriksaan multidisiplin ini salah satunya dilakukan lewat Digestive Center, Bethsaida Hospital Gading Serpong. Digestive Center, pusat layanan pencernaan terintegrasi yang didukung teknologi diagnostik modern, kompetensi dokter spesialis, serta kemampuan menangani kasus kompleks melalui tindakan medis dan bedah lanjutan berbasis bukti ilmiah (evidence-based medicine).

Layanan ini mencakup penanganan kanker kolorektal, tumor hati dan pankreas, kelainan saluran empedu, serta penyakit pencernaan yang memerlukan tindakan bedah lanjutan. Didukung teknologi diagnostik modern seperti endoskopi, kolonoskopi, CT Scan 512 Slice berbasis AI, dan MRI 3 Tesla, serta kemampuan bedah digestif minimal invasif dan operasi kompleks, termasuk prosedur Whipple pada kasus tertentu.

Melalui kolaborasi dokter spesialis bedah digestif, konsultan gastroenterologi-hepatologi, dan tim medis multidisiplin, pasien mendapatkan pelayanan terintegrasi mulai dari diagnosis, perencanaan tindakan, hingga pemulihan, dengan mengutamakan keselamatan dan hasil klinis yang optimal.

Diungkapkan Norman Daulay, CEO Bethsaida Healthcare, salah satu pencapaian adalah kemampuan tim medis dalam menangani kasus bedah pencernaan yang kompleks, termasuk melalui prosedur Whipple Surgery, yaitu operasi besar untuk menangani kondisi tertentu pada pankreas dan organ pencernaan terkait.

Kemampuan ini mencerminkan pengembangan kompetensi tim medis, teknologi, dan sistem pelayanan hospital agar masyarakat dapat memperoleh penanganan medis tingkat lanjut yang berkualitas di dalam negeri.

Dokter Margareth Aryani Santoso, MARS, Direktur Bethsaida Hospital Gading Serpong, menegaskan, pengembangan Digestive Center tidak hanya berfokus pada kelengkapan fasilitas, tetapi juga pada peningkatan standar pelayanan, penerapan medis berbasis bukti ilmiah (evidence-based) dan efektivitas penanganan pasien.

"Dalam menangani kasus pencernaan yang kompleks, keberhasilan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesiapan sistem hospital dalam mendukung setiap keputusan klinis, serta kolaborasi dan dukungan dari seluruh tim medis dan non medis," ujar dr. Margareth.