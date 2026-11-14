Penanganan Orang Diabetes Tipe 2 Kini Tak Cukup Cuma Jaga Gula Darah, Penting Cegah Komplikasi

JawaPos.com - Penanganan diabetes tipe 2 kini tidak cukup hanya berfokus pada pengendalian gula darah. Pasien juga perlu mendapatkan penanganan menyeluruh untuk mengelola berat badan sekaligus mencegah berbagai komplikasi yang dapat menyerang jantung, ginjal, mata, hingga pembuluh darah.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Metabolik Endokrin dan Diabetes Dr. dr. Wismandari Wisnu, Sp.PD, K-EMD, FINASIM, menjelaskan, pendekatan pengobatan diabetes mengalami perubahan. Sebab, pengendalian gula darah saja ternyata belum cukup untuk mencegah pasien mengalami komplikasi.

"Kalau dulu, kalau kita ngomong diabetes, fokusnya hanya gula darah. Yang namanya gula darah tinggi, gulanya diturunkan, itu saja fokusnya. Tapi sekarang enggak," ujar dr. Wismandari, Sabtu (14/11).

Ia menjelaskan, berbagai pedoman penanganan diabetes, baik di tingkat nasional maupun internasional, kini mulai mengarahkan pengobatan pada pencegahan komplikasi.

Pendekatan tersebut muncul setelah berbagai temuan menunjukkan pasien tetap berisiko mengalami komplikasi meskipun gula darahnya sudah dikelola.

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Karena itu, target pengobatan tidak lagi sebatas mencapai kadar gula darah yang terkontrol. Dokter juga perlu memperhatikan risiko dan kondisi penyakit penyerta yang dialami pasien, terutama yang berkaitan dengan jantung, ginjal, dan pembuluh darah.

Perubahan pendekatan tersebut juga tercermin dalam pedoman American Diabetes Association (ADA) 2026. Dalam pedoman itu, pemilihan terapi diabetes turut mempertimbangkan penyakit dan kondisi kesehatan lain yang dimiliki pasien.

Oleh karena itu, dr. Wismandari menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga fokus utama dalam penanganan diabetes saat ini. Pertama, mengendalikan kadar gula darah agar tetap terkontrol.

Kedua, mengelola berat badan pasien. Hal ini penting karena sebagian besar pasien diabetes tipe 2 mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.

"Hampir semua, 90 persen pasien diabetes tipe 2 itu overweight atau obes. Jadi, kelola berat badan itu penting," jelasnya.

Ketiga, melindungi organ-organ tubuh yang berisiko mengalami komplikasi akibat diabetes. Perlindungan tersebut mencakup jantung, ginjal, mata, pembuluh darah di kaki, hingga hati.

Dengan pendekatan tersebut, pengobatan diabetes diharapkan tidak hanya memperbaiki kadar gula darah, tetapi juga menjaga fungsi organ dan menekan risiko komplikasi jangka panjang.