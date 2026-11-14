Pola Makan Buruk dan Obesitas Tingkatkan Risiko Diabetes

JawaPos.com - Pola makan tidak sehat dan gaya hidup yang kurang baik dapat meningkatkan risiko obesitas hingga diabetes. Kondisi ini perlu diwaspadai karena obesitas dapat berujung pada diabetes yang semakin parah.

Pasalnya, kerja insulin menjadi tidak sensitif atau mengalami resistensi insulin, meskipun seseorang belum merasakan gejala apa pun.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Metabolik Endokrin dan Diabetes Dr. dr. Wismandari Wisnu, Sp.PD, K-EMD, FINASIM, menjelaskan bahwa risiko diabetes tidak hanya dipengaruhi faktor keturunan. Pola hidup dan lingkungan juga berperan besar dalam meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit tersebut.

Ia menerangkan, seseorang yang tidak memiliki riwayat diabetes dalam keluarga tetap berisiko terkena penyakit tersebut apabila memiliki pola makan yang buruk hingga mengalami obesitas.

"Kalau bapak ibu kita nggak diabetes, tapi kita makannya kacau, dia bisa jadi gemuk, nantinya gampang sekali kena diabetes. Jadi, faktor-faktor ini akan membuat insulin di badan kita menjadi tidak sensitif atau enggak peka," jelas dr. Wismandari, Sabtu (14/11).

Salah satu kebiasaan yang dapat memicu obesitas adalah mengonsumsi makanan dengan kandungan lemak dan gula berlebihan. Kondisi berat badan berlebih atau obesitas kemudian dapat mengganggu sensitivitas insulin dalam tubuh.

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dr. Wismandari menjelaskan, resistensi insulin pada orang yang mengalami obesitas umumnya belum langsung menimbulkan keluhan. Karena itu, seseorang bisa saja sudah berada dalam fase berisiko tanpa menyadari adanya gangguan metabolisme.

Gejala biasanya mulai terlihat ketika kadar gula darah sudah mengalami gangguan. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain sering merasa haus, sering buang air kecil, mudah lapar, dan gampang lelah.

Penurunan berat badan secara tiba-tiba tanpa sedang menjalani program diet juga perlu diperhatikan. Selain itu, luka yang sulit sembuh, pandangan kabur, serta rasa gatal di sekitar organ intim maupun seluruh tubuh dapat menjadi keluhan yang berkaitan dengan diabetes.

Pada perempuan, keluhan juga dapat berupa keputihan. Sementara pada laki-laki, diabetes dapat disertai gangguan fungsi seksual seperti impotensi.

"Kalau sudah sampai situ, itu sudah terlambat. Jadi, jangan sampai sudah terlambat dulu. Kita pengennya kalau kita masih faktor risiko, nah, di situ kita masih bisa potong," ungkap dr. Wismandari.

Karena itu, deteksi dini menjadi penting sebelum seseorang mengalami gejala diabetes. dr. Wismandari mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu munculnya keluhan fisik untuk mulai memeriksa kondisi kesehatan.