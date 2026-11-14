Kemenkes Klaim Label Nutri-Level Dapat Respons Positif dari Masyarakat

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeklaim penerapan label Nutri-Level pada minuman siap saji tidak berdampak pada penurunan penjualan secara signifikan. Sebaliknya, pelabelan kandungan gula tersebut justru mendapat respons positif dari masyarakat.

Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sebelumnya sempat muncul kekhawatiran di kalangan pelaku usaha bahwa pemberian label berwarna merah atau kategori C dan D akan membuat konsumen menghindari produk tersebut. Namun, pengalaman sejumlah gerai yang telah menerapkan Nutri-Level menunjukkan kekhawatiran itu belum terbukti.

"Dulu studi masih ada ketakutan kalau di-label merah, nanti penjualannya turun. Tapi ternyata itu enggak berlaku. Kalau sekarang kita lihat Kopi Kenangan dengan hampir 1.200 gerainya, cukup baik. Tidak ada penurunan penjualan secara signifikan, malah masyarakat juga mengapresiasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/11).

Menurutnya, penerapan Nutri-Level sejauh ini masih dilakukan secara sukarela atau voluntary. Karena itu, Kemenkes mendorong pelaku usaha menerapkan pelabelan secara bertahap agar masyarakat semakin terbiasa memperhatikan kandungan gula dalam minuman siap saji.

Nadia menyebut sejumlah merek telah mulai menerapkan kebijakan tersebut, di antaranya Kopi Kenangan, Fore, dan Boba Xi Futang. Selain itu, McDonald's juga telah menampilkan informasi Nutri-Level pada sebagian produknya melalui aplikasi, meski belum diterapkan pada papan menu di gerai.

"Karena kita memang prinsipnya pelan-pelan, karena kita voluntary," jelas Nadia.

Kemenkes juga memantau respons masyarakat terhadap penerapan label tersebut melalui media sosial. Nadia menilai tanggapan yang muncul sejauh ini cukup positif. Konsumen justru memanfaatkan informasi warna pada label untuk mengetahui kadar gula dalam minuman favorit mereka.

Ia mencontohkan, sejumlah warganet mengungkapkan keterkejutan setelah mengetahui kategori kandungan gula pada kopi yang biasa mereka beli. Ada pula konsumen yang merasa senang ketika minuman pilihannya masuk kategori dengan kandungan gula lebih rendah.

"Kalau kita lihat monitoring dari media sosial, cukup baik. Setiap yang diposting itu banyak dibicarakan netizen sebagai salah satu langkah yang positif. Mereka melihat ini sebagai edukasi untuk mereka sendiri," ungkap Nadia.

Meski demikian, Kemenkes belum dapat memastikan dampak penerapan Nutri-Level terhadap penjualan seluruh produk minuman siap saji.