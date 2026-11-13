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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 14 November 2026 | 04.38 WIB

Kemenkes Ungkap Penggunaan Vape Bisa Sebabkan Diabetes

Ilustrasi vape or electric cigarette. (Pixabay/Antara) - Image

Ilustrasi vape or electric cigarette. (Pixabay/Antara)

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan alasan penggunaan rokok elektronik atau vape memicu diabetes berkaitan dengan kandungan nikotin cair di dalamnya. Paparan nikotin yang terus meningkat akibat sifat adiktif vape dinilai berpotensi memicu gangguan pada sel-sel tubuh yang berkaitan dengan risiko diabetes.

Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, vape memiliki karakteristik berbeda dengan rokok konvensional. Rokok biasa menggunakan tembakau yang dililit dan dibakar sehingga menghasilkan nikotin serta tar. Sementara vape menggunakan ekstrak nikotin cair yang dimasukkan ke dalam perangkat elektronik untuk dihirup penggunanya.

Menurut Nadia, nikotin merupakan zat yang menyebabkan ketergantungan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan vape secara terus-menerus berpotensi meningkatkan konsentrasi nikotin yang dikonsumsi.

"Nikotin itu kan sebenarnya adiksi saja. Cuma kalau vape rasanya macam-macam. Ada velvet, vanilla, manis-manisnya. Justru vape mau rasa manis," ujar Nadia kepada wartawan, Jumat (13/11).

Iaa menjelaskan, beragam pilihan rasa pada vape juga menjadi salah satu karakteristik yang perlu diperhatikan. Rasa manis seperti vanilla dan varian lainnya dapat menarik konsumen untuk terus menggunakannya.

Ketika ketergantungan meningkat, konsumsi nikotin juga berpotensi semakin tinggi. Nadia menyebut kondisi tersebut dapat memicu sel-sel tubuh yang berpotensi menyebabkan diabetes.

"Kenapa? Karena kemudian konsentrasinya terus nambah, karena adiksi. Nah, akhirnya tadi memicu sel-sel yang tadi potensi untuk terjadi diabetes," jelasnya.

Penjelasan tersebut disampaikan Kemenkes menanggapi penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai kaitan penggunaan vape dengan risiko diabetes. 

Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa rokok elektronik tetap memiliki risiko kesehatan meskipun tidak menggunakan mekanisme pembakaran tembakau seperti rokok konvensional.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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