Kemenkes: 2028 Kebijakan Label Nutri Level Wajib untuk Minuman Siap Saji

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan kebijakan Nutri Level atau pelabelan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada minuman siap saji mulai berlaku wajib pada 2028.

Sebelum diberlakukan secara wajib, kebijakan tersebut saat ini masih melalui masa penerapan sukarela selama dua tahun. Sudah ada setidaknya tujuh brand minuman siap saji yang sudah menerapkannya.

Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, masa penerapan sukarela dimulai setelah aturan terkait Nutri Level diterbitkan dan diluncurkan pada awal 2026.

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Dengan demikian, pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri sebelum kebijakan tersebut menjadi kewajiban.

"Kemarin Permenkes-nya sudah keluar, sudah mau jalan. Kita launching awal-awal tahun 2026. Berarti 2028 dia wajib," ujar Nadia kepada wartawan, Jumat (13/11).

Dalam penerapan yang masih bersifat sukarela ini, Nadia menyebut bahwa masyarakat tampaknya mengapresiasi penerapan label nutri level.

Penerapan kebijakan diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kandungan gula, garam, dan lemak dalam minuman siap saji sebelum membelinya. Pelabelan tersebut juga menjadi salah satu upaya mendorong konsumen lebih bijak dalam memilih produk minuman.

Sebelumnya, pencantuman label Nutri-Level pada minuman siap saji mulai diterapkan di Indonesia. Hal itu dilakukan setelah sejumlah brand minuman meneken perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menargetkan kebijakan pencantuman label nutri-level ini bisa menjadi gerakan gaya hidup sehat yang bersifat FOMO di kalangan masyarakat, khususnya anak muda.

“Cara yang paling bagus adalah jadikan ini the new lifestyle. Jadikan ini FOMO ya. Jadikan bahwa hidup sehat is cool,” kata Budi dalam peluncuran implementasi label Nutri-Level di Lippo Mal Nusantara, Selasa (12/5).

Dalam tahap awal, kebijakan ini diketahui menyasar usaha siap saji skala besar dan belum diterapkan pada pelaku UMKM seperti warteg, gerobak makanan, maupun restoran kecil sederhana.