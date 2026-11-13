Dari Inovasi ke Pengakuan Global, NEWLAB+ Raih Penghargaan Internasional Pertama

JawaPos.com - Setelah tujuh tahun bertumbuh di industri kecantikan, NEWLAB+ berhasil mencatatkan pencapaian bersejarah dengan meraih penghargaan internasional pertamanya melalui ajang World Branding Awards 2026–2027, dengan predikat Brand of the Year dalam kategori Health & Beauty – Skincare, Indonesia.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan dalam seremoni yang berlangsung di Hampton Court Palace, London, Inggris, pada 3 November 2026.

"Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan NEWLAB+ sebagai brand kecantikan asal Indonesia," ujar Yenny Laksana, COO of NEWLAB+, Jumat, 13 November 2026.

Sebelumnya, kata Yenny, pada Februari 2026, NEWLAB+ juga meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui “Deklarasi Produk Kecantikan Aman oleh Affiliator Terbanyak Secara Serentak”.

Rangkaian pencapaian penghargaan di London ini pun semakin menegaskan langkah NEWLAB+ dalam memperoleh pengakuan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Melalui World Branding Awards, untuk pertama kalinya NEWLAB+ memperoleh pengakuan di panggung penghargaan internasional, sekaligus membawa nama Indonesia dalam ajang apresiasi merek yang diselenggarakan oleh World Branding Forum," tutur Yenny.

Bagi NEWLAB+, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan atas perjalanan sebuah brand, melainkan juga bentuk apresiasi atas kepercayaan pelanggan Indonesia yang telah menjadi bagian dari perjalanan brand selama ini.

Setiap pilihan, dukungan, dan kesetiaan pelanggan memiliki arti besar dalam mengantarkan NEWLAB+ hingga mencapai pencapaian ini.

Kepercayaan tersebut menjadi fondasi yang ingin terus dijaga.

NEWLAB+, kata Yenny, menyadari bahwa sebuah penghargaan membawa tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas, menghadirkan inovasi yang relevan, serta memberikan pengalaman dan pelayanan yang semakin baik kepada pelanggan.

“Kami merasa bangga dan bersyukur atas pengakuan ini. Terlebih, penghargaan ini menjadi penghargaan internasional pertama bagi NEWLAB+ sejak berdiri. Sebuah pencapaian yang tentu memiliki arti besar bagi perjalanan brand kami," ujarnya.



"Namun, di balik pencapaian ini, ada hal yang jauh lebih berarti bagi kami, yaitu kepercayaan pelanggan yang terus tumbuh bersama NEWLAB+. Kami menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan sama tanpa dukungan mereka," imbuh Yenny.

Yenny menambahkan, kepercayaan pelanggan bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa.

"Kepercayaan itu harus dijaga melalui komitmen nyata, konsistensi kualitas, dan kemauan untuk terus menjadi lebih baik. Karena itu, penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan pengingat bagi kami untuk terus berinovasi, mengembangkan produk berbasis sains, dan meningkatkan kualitas pelayanan," urainya.



"Prinsipnya, kami ingin NEWLAB+ terus bertumbuh bukan hanya sebagai brand yang mendapatkan pengakuan, tetapi juga sebagai brand yang mampu menjaga kepercayaan orang-orang yang telah memilih dan mendukung kami sejak awal,” kata dia .

Yenny membeberkan, selama tujuh tahun perjalanannya, NEWLAB+ terus mengembangkan produk perawatan kulit dengan mengedepankan inovasi berbasis sains dan edukasi konsumen.

Pendekatan ini menjadi bagian dari komitmen NEWLAB+ untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai penggunaan skincare yang tepat, memperhatikan aspek keamanan produk, serta mendukung terciptanya ekosistem kecantikan yang lebih bertanggung jawab di Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan produk secara berkelanjutan, perhatian terhadap kualitas, serta upaya meningkatkan pengalaman pelanggan.

NEWLAB+ juga memahami bahwa kebutuhan dan ekspektasi konsumen terus berkembang.

"Oleh karena itu, mendengarkan masukan pelanggan, mengevaluasi pengalaman mereka, dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan menjadi bagian penting dari perjalanan brand," urai Yenny.

Penghargaan World Branding Awards 2026–2027 menjadi motivasi bagi NEWLAB+ untuk terus melangkah maju dan memperkuat kontribusinya dalam industri kecantikan.

"Ke depan, NEWLAB+ akan terus mendorong inovasi, memperkuat edukasi konsumen, dan meningkatkan kualitas produk serta pelayanan, dengan tetap menempatkan kepercayaan pelanggan sebagai salah satu fondasi utama pertumbuhan brand," kata dia.

Bagi NEWLAB+, Yenny melanjutkan, penghargaan internasional pertama ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari langkah yang lebih besar untuk terus berkembang, membawa inovasi kecantikan Indonesia ke panggung dunia, dan menjaga kepercayaan pelanggan yang telah menjadi bagian dari perjalanan brand.

"Pengakuan internasional pertama adalah sebuah kebanggaan. Namun, kepercayaan pelanggan tetap menjadi tanggung jawab yang akan terus dijaga," tutur Yenny.

NEWLAB+ diketahui merupakan brand kecantikan yang berfokus pada pengembangan produk perawatan kulit dengan memanfaatkan teknologi modern serta mengedepankan inovasi berbasis sains.